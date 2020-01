RB Leipzig slaat toe en maakt 25 miljoen euro over

Dani Olmo mag zich speler van RB Leipzig noemen. De koploper van de Bundesliga maakt zaterdag via de officiële kanalen de komst van de 21-jarige middenvelder officieel. Met de komst van de Spaans A-international is naar verluidt een bedrag van 25 miljoen euro gemoeid. Olmo heeft zich tot medio 2024 aan die Rote Bullen verbonden.

Nenad Bjelica, trainer van Dinamo Zagreb, liet afgelopen donderdag al weten dat Olmo op weg was naar de ambitieuze Bundesliga-club. "Uit alle aanbiedingen is de keuze op RB Leipzig gevallen. Ik denk dat hij zich daar ook het beste kan ontwikkelen." RB Leipzig bood initieel 16 miljoen euro, maar Dinamo Zagreb hield vast aan de vraagprijs van 25 miljoen euro. Volgens de laatste berichten is er nu sprake van een vaste transfersom van twintig miljoen euro, exclusief vijf miljoen euro aan, relatief makkelijke, variabele bonussen.

Olmo was gebrand op Champions League-voetbal nadat Dinamo Zagreb eind vorig jaar Europees werd uitgeschakeld in Groep C van het miljardenbal. De middenvelder wil graag in beeld blijven bij bondscoach Luis Enrique van Spanje in aanloop naar het EK komende zomer. Olmo lag nog tot de zomer van 2021 vast bij de Kroatische club.

Olmo werd op negenjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Barcelona opgenomen en maakte zeven jaar later de opmerkelijke overstap naar Dinamo Zagreb, dat zodoende een bijzonder lucratieve transfer heeft afgerond. In het tenue van de Kroatische topclub kwam de enkelvoudig A-international tot 134 duels in alle competities, waarin hij goed was voor 34 goals en 26 assists.

RB Leipzig noemt Olmo 'een juweeltje met buitengewone technische vaardigheden'. "Een aantrekkelijke club die mij heeft overtuigd met de filosofie van het ontwikkelen van spelers en het geven van vertrouwen aan talent", zegt de Spanjaard op zijn beurt.