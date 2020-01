Schalke kan transfer niet tegenhouden en laat talent naar Eredivisie gaan

FC Groningen heeft zich versterkt met Görkem Can. De negentienjarige linksback komt over van Schalke 04 en heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2022. Daarbij is een optie opgenomen voor nog eens twee seizoenen, zo meldt de Eredivisie-club. Afgelopen zomer was Groningen al in de race voor Can, maar destijds wilde Schalke hem niet laten gaan.

Can werd in Duitsland geboren en beschikt ook over een Turks paspoort. Hij werd opgeleid bij VfL Bochum en maakte in 2017 de overstap naar Schalke. Dit seizoen werkte hij zijn wedstrijden af in het tweede elftal van de club uit Gelsenkirchen. “Görkem is een linksbenige verdediger die bij voorkeur centraal, maar ook als linkervleugelverdediger, uit de voeten kan”, legt technisch directeur Mark-Jan Fledderus uit. “Dat zijn posities waarvoor veel clubs invulling zoeken. Met Görkem hebben wij voor een langere periode een zeer talentvolle speler aan ons weten te binden, die hier de mogelijkheid krijgt zich verder te ontwikkelen."

Can sluit per direct aan bij het eerste elftal, maar desodanks geeft Fledderus aan dat men geduld moet hebben met het talent. “We mogen niet van hem verwachten dat hij direct een basisspeler zal zijn, maar die potentie heeft hij zeker. Door goede scouting en via ons netwerk hebben wij Görkem weten te overtuigen de overstap te maken naar Groningen”, zo laat hij weten op de clubwebsite.

Groningen had Can al langer in het vizier. “Afgelopen zomer hadden wij al interesse in Görkem, maar toen wilde Schalke 04 hem niet laten gaan omdat de club hem in de voorbereiding op dit seizoen met de eerste selectie wilde laten meedraaien. Dat zegt wel iets over zijn kwaliteiten. Wij zijn heel tevreden dat het nu alsnog gelukt is om Görkem naar Groningen te halen.”