‘Kritiek’ op Haaland: ‘Het is jammer dat het nu al minder wordt’

Erling Haaland moest vrijdagavond voor de tweede keer op rij genoegen nemen met een plek op de bank bij Borussia Dortmund. Na 65 minuten kwam hij binnen de lijnen tegen 1. FC Köln en met twee doelpunten bepaalde hij de eindstand op 5-1. Haaland bracht zijn aantal daarmee op vijf in dienst van zijn nieuwe club en daar had hij in totaal slechts 57 minuten voor nodig, wat een Bundesliga-record is. Zijn ploeggenoten en trainer zijn diep onder de indruk van het talent.

Haaland kende vorige week een droomdebuut door bij zijn invalbeurt tegen FC Augsburg (3-5 winst) een hattrick te maken. “Het is jammer dat het nu al minder wordt”, grapt Dortmund-keeper Roman Bürki in gesprek met DAZN. Eerst drie goals, nu twee. Ik hoop dat het de volgende keer niet bij een doelpunt blijft. Zonder gekheid, het is een geweldige jongen. Hij heeft alles in zich om de top te bereiken.”

Marco Reus, die vrijdag samen met Raphaël Guerreiro en Jadon Sancho voor de andere doelpunten zorgde, spreekt ook lovend over de ex-spits van Red Bull Salzburg. “Dit is waarom we hem gehaald hebben. Het is natuurlijk prachtig voor hem. Er zijn slechtere manieren om te beginnen bij een nieuwe club. Hij is rustig, kalm en werkt hard.”

“Hier hebben we Erling voor gehaald”, voegt Julian Brandt daar aan toe over de twintigjarige spits. “Het feit dat hij nog zo jong is maakt het allemaal nog wat specialer. Hij is ontzettend snel en weet precies hoe hij zijn lichaam moet gebruiken. Hij is een wapen.” Ook trainer Lucien Favre is zeer te spreken over de aankoop. “Zijn goals waren ontzettend belangrijk. Hij doet het heel erg goed.”