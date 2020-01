‘Ajax hecht weinig waarde aan titel Onder-19; Heitinga mist negen spelers’

Ajax lijkt weinig waarde te hechten aan de landstitel van Onder-19, zo schrijft De Telegraaf zaterdag. De krant wijst daarbij naar liefst negen spelers uit de ploeg van trainer John Heitinga die hun wedstrijden tegenwoordig afwerken in Jong Ajax of het eerste elftal. Ajax Onder-19 is vorige week begonnen aan de kampioenscompetitie, maar de Amsterdammers willen de talenten liever zo snel mogelijk klaarstomen voor het grote werk.

Trainer Heitinga moet het zaterdag in de wedstrijd tegen AZ stellen zonder acht vaste basiskrachten. Liam van Gelderen (18), Jurriën en Quinten Timber (18), Kenneth Taylor (17), Brian Brobbey (17), Terrence Douglas (18), Sontje Hansen (17) en Naci Ünüvar (16) zijn afwezig, daar zij vrijdagavond deel uitmaakten van de selectie van Jong Ajax, dat met 3-3 gelijkspeelde op bezoek bij NEC.

Ook Ryan Gravenberch mag nog uitkomen voor Ajax Onder-19, maar hij begon de afgelopen twee competitiewedstrijden vanuit de basis in het eerste elftal en heeft naar verwachting ook een plek bij de eerste elf als Ajax het zondag opneemt tegen FC Groningen. Het is niet voor het eerst dat Heitinga het moet doen zonder een groot aantal spelers. Eind vorig jaar was zijn ploeg gehavend doordat diverse jeugdinternationals met Oranje mee moesten naar het WK Onder-17 in Brazilië.

Vrijdagavond stonden met Van Gelderen, Jurriën Timber, Taylor, Brobbey en Quinten Timber vijf spelers van Ajax Onder-19 in de basis bij Jong Ajax tegen NEC (3-3). Hansen en Ünüvar kwamen na rust binnen de lijnen in de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag. Brobbey maakte twee van de drie doelpunten.