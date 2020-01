‘Hier hebben we ook wel meegekregen dat Feyenoord hem wil hebben’

In de zoektocht naar een nieuwe spits is Feyenoord uitgekomen bij Robert Bozenik. De Slowaaks international tekent naar verwachting nog deze maand een contract in Rotterdam en moet Nicolai Jörgensen van concurrentie gaan voorzien. Ryan Koolwijk is echter niet bijzonder onder de indruk van Bozenik. De 34-jarige middenvelder speelt voor AS Trencin en nam het in de competitie op tegen de beoogde Feyenoord-aanwinst, maar hij kan zich weinig van Bozenik herinneren.

Koolwijk speelde twee keer tegen Bozenik, die het shirt draagt van MSK Zilina. “De interesse van Feyenoord is natuurlijk niet voor niets, maar eerlijk gezegd is er juist in de competitie niet zoveel van hem blijven hangen bij mij”, zegt Koolwijk in De Telegraaf. “Toen ik tegen hem speelde, dacht ik niet van: wow! Dat had ik bijvoorbeeld wel bij een spits van Slovan Bratislava, Andraz Sporar, die is gekocht door Sporting Portugal. Daar droop de kwaliteit van af.”

Koolwijk omschrijft de twintigjarige aanvaller als een sterke en atletische spits, die hard werkt voor zijn ploeg. “Hier hebben we ook wel meegekregen dat Feyenoord hem wil hebben en ik heb het er ook met de Slowaakse jongens over gehad”, aldus de routinier. “Hij is hier vooral bekend omdat hij het zo goed doet bij de nationale ploeg van Slowakije. In acht duels heeft hij vier keer gescoord. In de competitie scoort hij dit seizoen iets minder (drie treffers in zestien duels, red.), maar nogmaals: de interesse van Feyenoord zal niet voor niets zijn.”

Feyenoord verwacht de komst van Bozenik snel af te ronden. Vrijdagavond was de deal nog niet beklonken, maar achter de schermen wordt hard gewerkt om de transfer af te ronden. Dick Advocaat liet vrijdagmiddag op de persconferentie dat ‘het er wel goed uitziet’. De transfer moet voor volgende week zaterdag zijn afgerond, want vrijdag sluit de transfermarkt. De Rotterdammers willen Bozenik na het weekend al mee laten trainen, waarna hij thuis tegen FC Emmen zou kunnen debuteren.