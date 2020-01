Tadic: ‘Anders had ik nu waarschijnlijk niet voor Ajax gespeeld’

Ajax neemt het zondagmiddag (14.30 uur) op tegen FC Groningen, de oude club van Dusan Tadic. De 31-jarige aanvoerder van de Amsterdammers laat in De Telegraaf weten dat hij de tegenstander van dit weekend nog altijd dankbaar is dat zij hem in 2010 overnamen van Vojvodina en naar Nederland haalden. “Anders had ik nu waarschijnlijk niet voor Ajax gespeeld.”

Hoewel hij Groningen dankbaar is voor wat de club voor hem heeft betekend, benadrukt Tadic dat sentimenten zondag niet tellen. Ajax gaat vol voor de drie punten, al beseft de Servische aanvaller dat het een lastige middag kan worden. “Vorig seizoen wonnen we door een laat doelpunt en hielden we met tien man stand”, aldus Tadic, doelend op de goal en rode kaart van Klaas-Jan Huntelaar.

Volgens Tadic moet Ajax geen enkele tegenstander onderschatten, zeker niet wanneer het team van trainer Erik ten Hag uit speelt. “Alle uitwedstrijden zijn lastig, omdat elke club het duel met Ajax als wedstrijd van het jaar ziet. Wij treffen alleen maar vlijmscherpe ploegen en zullen daar dezelfde focus en strijd tegenover moeten stellen. Dan kunnen onze kwaliteiten de doorslag geven”, weet Tadic.

Na de uitwedstrijd tegen FC Groningen volgt de kraker voor eigen publiek tegen PSV, waarna de doorgaans zware uitwedstrijd tegen FC Utrecht op het programma staat. “De weken van de waarheid? Nee, als je bij Ajax speelt, is elke week een week van de waarheid. Het is een moeilijke reeks wedstrijden, maar we zijn er klaar voor en het is heel simpel: we willen elk duel winnen.”

Ajax moet het in Groningen doen zonder Hakim Ziyech. De aanvallende middenvelder kampt met een scheurtje in zijn kuit en staat wekenlang aan de kant. “Dat is slecht nieuws, want hij is belangrijk en we zullen hem missen. En hopelijk komt hij snel terug. Maar het heeft geen zin om daar heel lang bij stil te staan. Ook zonder Hakim zullen we moeten winnen”, aldus Tadic. “Hakims afwezigheid biedt andere spelers een kans en die zullen zij moeten grijpen.”