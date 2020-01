AZ werkt niet mee aan binnenlandse transfer: ‘En dat is funest voor mij’

Thomas Ouwejan moet dit seizoen genoegen nemen met een plek op de bank, terwijl hij vorig seizoen nog vaste basisklant was bij AZ. Owen Wijndal heeft zijn plek op de linksbackpositie ingenomen. Zaterdagavond moet Wijndal de wedstrijd tegen sc Heerenveen laten schieten vanwege een schorsing, waardoor Ouwejan weer eens mag opdraven van trainer Arne Slot.

Ouwejan kwam vorig seizoen tot 31 Eredivisie-duels, allen als basisspeler. Dit seizoen werd hij naar het middenveld verdreven, maar door de komst van Dani de Wit was ook daar geen plek meer voor Ouwejan. “Dit scenario had ik in de zomer niet zien aankomen”, aldus Ouwejan in gesprek met De Telegraaf. “Zeker niet omdat ik vorig seizoen volgens de statistieken van Opta nog de beste speler van AZ was.”

De bankzitter probeert zich op de trainingen zo goed mogelijk te laten zien. “Er zat niets anders op. Maar het is een ongelooflijk frustrerende situatie”, vertelt de 23-jarige linkspoot. Volgens de krant is er vanuit de top en subtop van de Eredivisie genoeg interesse in Ouwejan. AZ heeft hem echter laten weten dat er niet wordt meegewerkt aan een binnenlandse transfer. Hij vreest er dan ook voor dat hij nog een halfjaar op de bank moet zitten. “En dat is funest voor mij, zeker na twee goede seizoenen.”

Ouwejan is inmiddels te oud voor Jong AZ, waardoor hij ook niet in de Keuken Kampioen Divisie mag uitkomen. Hij lijkt daarom te azen op een vertrek uit Alkmaar. “Ik wil spelen, heel veel zelfs. Nu is het aan de club om daar iets mee te doen. Het laatste wat ik wil is nog zo’n half jaar door te moeten maken”, besluit Ouwejan. Het duel tussen Heerenveen en AZ begint zaterdagavond om 18.30 uur.