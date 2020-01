Kasper Dolberg van grote waarde voor Nice met zesde seizoenstreffer

Kasper Dolberg heeft vrijdagavond zijn waarde bewezen voor OGC Nice. De Deense spits was trefzeker in het duel met Stade Rennes, de nummer drie van de Ligue 1. Dolberg scoorde op aangeven van Pierre Lees Melou, die de ex-Ajacied vanaf de rechterflank bediende. Nice wist de drie punten niet in eigen huis te houden, want tien minuten voor tijd bepaalde Flavien Tait de eindstand op 1-1. Nice blijft steken op de tiende plaats, al is het gat met nummer vier Nantes slechts drie punten. De concurrenten hebben echter wel een wedstrijd minder gespeeld en komen dit weekend in actie.