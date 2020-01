Ibrahimovic haalt opgelucht adem door nieuwe heldenrol voor Rebic

AC Milan heeft puntenverlies in de Serie A ternauwernood kunnen afwenden. Op bezoek bij nummer negentien Brescia schoot invaller Ante Rebic i Rossoneri enigszins tegen de verhoudingen in op voorsprong in minuut 71 en de 0-1 stand bleef tot aan het eindsignaal onveranderd. Zodoende kende Rebic opnieuw een gouden invalbeurt, vijf dagen nadat hij Milan met twee doelpunten langs Udinese loodste (3-2). Voor Zlatan Ibrahimovic was de treffer van Rebic een grote opluchting, daar hij in de eerste helft een enorme kans onbenut liet.

Mario Balotelli zat een schorsing uit en kon Brescia zodoende niet van dienst zijn tegen zijn oude club Milan. Collega-spits Ibrahimovic liet zich al vroeg gelden: in de tweede minuut vroeg hij om een strafschop en vervolgens werd een kopbal van de Zweed door doelman Jesse Joronen onder de lat weggetikt. Gaandeweg de eerste helft voerde Brescia de druk op, wat onder meer leidde tot een gevaarlijke doelpoging van Florian Aye. Doelman Gianluigi Donnarumma haalde de bal ternauwernood weg voor de doellijn.

Kort voor de pauze bezorgde Theo Hernández de bal op een presenteerblaadje voor Ibrahimovic, die vanaf vijf meter naast schoot en duidelijk van slag was door zijn misser. Kort na de pauze voorkwam de voet dat Dimitri Bisoli de score opende. De druk van Brescia werd groter en Donnarumma moest tweemaal binnen dertig seconden ingrijpen om Ernesto Torregrossa het scoren te beletten. Twintig minuten voor tijd werd de ban echter gebroken door Milan. Ibrahimovic controleerde de bal en wilde Samu Castillejo bedienen, maar daar stak Brescia een stokje voor. Niettemin kwam de bal goed voor de voeten van Rebic: 0-1.

Een andere invaller, Emanuele Ndoj, liet aan de overzijde een enorme kans op de gelijkmaker liggen. Opnieuw bracht Donnarumma redding. Namens Milan dacht Castillejo de wedstrijd te beslissen, maar in de aanloop naar het doelpunt stond assistgever Ibrahmovic buitenspel. Bovendien vuurde Hernández nog op de lat van afstand. Milan klimt dankzij de derde overwinning op rij naar de zesde plaats in de Serie A, al kan het later dit weekend worden gepasseerd door Cagliari en Parma.