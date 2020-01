FC Utrecht haalt uit tegen ADO; Jeroen Zoet stopt strafschop

FC Utrecht heeft eindelijk weer eens een thuiswedstrijd gewonnen. Na drie thuisnederlagen op rij won de ploeg van trainer John van den Brom vrijdagavond van laagvlieger ADO Den Haag. Kristoffer Peterson opende de score in de eerste helft, waarna score werd uitgebreid tot 4-0 door Gyrano Kerk en twee goals van Sean Klaiber. Jeroen Zoet stopte vlak voor tijd nog een strafschop.

Onder Pardew werd vorige week een belangrijke overwinning geboekt tegen hekkensluiter RKC Waalwijk (2-0). Die lijn hoopte de degradatiekandidaat vrijdagavond door te trekken tegen FC Utrecht, dat vorige week niet verder kwam dan een 3-3 gelijkspel tegen PEC Zwolle. De thuisploeg was vrijwel de gehele wedstrijd de bovenliggende partij. De beste kansen waren voor de thuisploeg. Issah Abass had al een kans om zeep geholpen toen Utrecht na een klein kwartier spelen alsnog op voorsprong kwam. Op de linkerflank brak Peterson uit en hij mocht ver komen van de ADO-defensie. De winterse aanwinst drong het strafschopgebied binnen en liet doelman Luuk Koopmans kansloos. Het was in totaal de vierde goal van de ex-aanvaller van Heracles Almelo tegen ADO. Tegen geen enkele andere Eredivisie-club was de Zweed vaker trefzeker.

ADO wist slecht sporadisch uit te breken en doelman Jeroen Zoet kwam nauwelijks in de problemen. Utrecht kreeg diverse mogelijkheden, maar onder meer Gyrano Kerk en Issah Abass hadden hun vizier niet op scherp staan, terwijl ook Peterson goede mogelijkheden onbenut liet. Na 45 minuten greep Pardew in en verving hij Crysencio Summerville ten faveure van Erik Falkenburg. Ondanks de wissel bleef het spelbeeld na rust onveranderd en was het wachten op de 2-0. Deze viel al snel in de tweede helft. Vanuit een hoekschop kreeg Klaiber de bal voor zijn voeten en hij besloot vanaf circa 25 meter uit te halen. Koopmans verkeek zich lelijk op de uithaal en moest opnieuw vissen.

Met nog ruim een halfuur op de klok was het geloof in een goed resultaat volledig verdwenen bij de bezoekers uit Den Haag. Utrecht had er nog wel zin in en bleef aandringen. Na een prachtige diepe pass van Jean-Christophe Bahebeck was het Kerk die de 3-0 maakte. De ploeg van Van den Brom combineerde er op los en kwam via Klaiber op 4-0. De mee opgekomen rechtsback passeerde Koopmans voor de tweede keer deze avond. In blessuretijd kreeg Goossens nog de kans om de eer te redden namens ADO. Zoet, die weinig te doen had gekregen deze avond, koos de goede hoek en stopte de strafschop.