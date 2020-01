Mailcontact Groenendijk en Wang escaleerde: ‘Ik heb iedereen in de cc gezet’

Alfons Groenendijk stapte eind vorig jaar op bij ADO Den Haag. Vier jaar lang was hij trainer bij de Eredivisie-club, maar na tegenvallende resultaten dit seizoen hield hij de eer aan zichzelf. In een interview met Omroep West gaat Groenendijk in op zijn vertrek bij ADO. Hij laat weten dat hij vertrok bij de club in de hoop dat er geld los zou komen voor versterkingen.

Groenendijk is opgevolgd door Alan Pardew, die deze maand liefst zes nieuwe spelers mocht verwelkomen. De ex-trainer van ADO is verbaasd dat er nu wel geld is. “Ik heb die signalen nooit gekregen. Heb er vaak om gevraagd, in de zomer al, want de groep die we hadden moest echt op de schop”, aldus Groenendijk. “De selectie hadden we de afgelopen seizoenen echt uitgeknepen en belangrijke spelers waren vertrokken. Maar in plaats van dat we konden investeren in de selectie, kreeg ik te horen dat er geen budget was en dat er zelfs zes ton van af ging.”

Groenendijk vroeg meerdere keren om meer budget, maar dat zat er niet in. Samen met de inmiddels vertrokken technisch directeur Jeffrey van As sprak hij met veel interessante spelers voor ADO. “Als het geld er toen was geweest, had de kleedkamer er in de zomer al heel anders uitgezien. En daarom heb ik de beslissing genomen om op te stappen bij de club, in de hoop dat het geld voor versterkingen dan wél los zou komen. Ik hoopte dat wat er nu bij ADO plaatsvindt zou gebeuren. Ook al is dat persoonlijk financieel slecht voor mij, want mijn contract dat nog anderhalf jaar doorliep bij ADO ligt nu in de Hofvijver.”

Net als Van As was Groenendijk regelmatig kritisch op de Chinese clubeigenaar United Vansen. Hui Wang was het er niet mee eens dat de Chinese speler Yuning Zhang vrijwel nooit speelde onder Groenendijk. Volgens de ex-trainer heeft dat een belangrijke rol gespeeld bij het feit dat er geen extra budget kwam voor versterkingen. “Ja, dat heeft zeker een rol gespeeld. Jef (Van As, red.) en ik hadden dat geld nooit meer gekregen, omdat er toch wel het nodige gebeurd is.”

Groenendijk geeft toe dat er meerdere incidenten zijn geweest die niet bevorderlijk waren voor de relatie met de clubeigenaren. Ook een interview met Omroep West was van negatieve invloed. “Na die uitzending is het nodige gebeurd. Ik kreeg een boze mail van Wang, die had het hele interview met mij gezien. De nieuwe directeur (Mohammed Hamdi, red.) raadde me aan om die boze mail van Wang maar niet te beantwoorden. Maar iedereen die me een beetje kent, weet dat ik dat natuurlijk wel heb gedaan. Ik heb ook alle mensen in de cc geplaatst die Wang in de cc had gezet, dus dat liep ook nog wel hoog op.”

De clubloze trainer zegt dat hij had gehoopt dat ADO ‘een keer los zou komen van China’. Hij ziet dat de tentakels vanuit China steeds dieper de club in gaan. “Dat merk ik binnen alle geledingen binnen ADO. En er zitten nu ook mensen bij ADO die via allerlei omwegen toch weer binnenkomen, die eerst honderd procent tegen China waren en er nu weer volledig in mee gaan. Mensen die je normaal gesproken alleen om een mening vraagt als de keuken van het spelershome een nieuw behangetje moet hebben. En die nu weer volop in de schijnwerpers staan, da's ook jammer vind ik aan dit hele verhaal.”