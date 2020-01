Lyon betaalt minimaal 12 miljoen voor ‘beste speler van Ligue 2’

Olympique Lyon heeft zich verzekerd van de diensten van Tino Kadewere. De 24-jarige spits komt over van Le Havre en zette vrijdagmiddag zijn handtekening onder een contract tot medio 2024. Lyon laat weten dat de spits uit Zimbabwe twaalf miljoen euro kost, een bedrag dat via bonussen met nog eens twee miljoen euro kan oplopen. Trainer Rudi Garcia krijgt niet direct de beschikking over Kadewere, want Lyon verhuurt de spits voor de rest van het seizoen aan Le Havre.

Kadewere maakte in de zomer van 2018 de overstap van Durgarden naar Frankrijk. De achtvoudig international kwam tot dusver tot 46 competitiewedstrijden in de Ligue 2 en scoorde daarin 24 keer. Dit seizoen staat zijn teller na twintig wedstrijden al op twintig goals, waarmee hij de topscorer is van de competitie. Onlangs werd hij door France Football verkozen tot de beste speler van het jaar 2019 van de Ligue 2.

“We volgden Tino al een tijdje”, laat Florian Maurice namens Lyon weten op de clubwebsite. “Hij heeft een exceptioneel eerste deel van het seizoen achter de rug met Le Havre. Hij is een topspits, heeft een neusje voor de goal en werkt hard voor het team. Hij kan ook achter de spitsen uit de voeten of als tweede spits in een 4-4-2 systeem.” Kadewere is de tweede winterse aanvallende versterking van Lyon. Onlangs werd karl Toko Ekambi overgenomen van Villarreal.

Ekambi is voor een bedrag van vier miljoen euro gehuurd van Villarreal. Lyon zocht naar een extra aanvaller nadat aanvoerder Memphis Depay zwaar geblesseerd raakte. De Oranje-international liep eind vorig jaar een kruisbandblessure op en komt naar verwachting volgend seizoen pas weer in actie.