Volgende Kluivert-telg maakt vanavond debuut in betaald voetbal

De volgende Kluivert-telg staat voor zijn vuurdoop in het betaald voetbal. Ruben Kluivert staat vrijdagavond in de basisopstelling van Jong FC Utrecht in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur, zo communiceert de club. Vorige maand ondertekende Kluivert zijn eerste profcontract. Hij is de zoon van Patrick Kluivert en de jongere broer van Justin Kluivert van AS Roma.

Naast Justin (20) en Ruben heeft Patrick Kluivert nog twee zoons: de clubloze Quincy (22), die een verleden heeft bij Ajax en Vitesse, en de twaalfjarige Shane die in de jeugdopleiding van Barcelona speelt. In tegenstelling tot zijn vader en zijn broer Justin is Ruben Kluivert een verdediger, die vrijdagavond met Christopher Mamengi het hart van de defensie vormt. In de eerste twee competitiewedstrijden van het nieuwe kalenderjaar, uit bij De Graafschap (2-1 nederlaag) en thuis tegen Roda JC Kerkrade (2-1 zege), zat Kluivert al op de bank.

Kluivert signeerde vorige maand een contract tot de zomer van 2022, met een optie voor een extra jaar. Hij verruilde AFC in de zomer van 2018 voor FC Utrecht en maakt een goede ontwikkeling door in de jeugdopleiding. Technisch directeur Jordy Zuidam omschreef de verdediger, die met name uitkomt voor FC Utrecht Onder-19, als 'sterk en explosief'. Hij wordt nu dus beloond met zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie.

"Hij is defensief sterk in de één-tegen-één-duels en gevaarlijk in aanvallende corners. Ruben is in staat om met ruimte in zijn rug te spelen en past qua karakter, als het gaat om het leveren van strijd en het spelen met passie, uitstekend bij FC Utrecht", zei Zuidam vorige maand. Zelf sprak Kluivert de ambitie uit om 'zo snel mogelijk minuten te maken bij Jong FC Utrecht, en daarna natuurlijk mee te trainen en mee te doen met het eerste.'