Ajax volgt Bayern niet: ‘De tijd van de auto bij het hek komt niet terug’

Ajax-supporters zouden graag zien dat meer trainingen van het eerste elftal openbaar worden. In gesprek met Ajax Life wordt Edwin van der Sar gevraagd hoe het komt dat de trainingen van de hoofdmacht vrijwel altijd besloten zijn. De algemeen directeur van Ajax wordt gewezen op Bayern München, waar wekelijks meerdere trainingen openbaar zijn. Van der Sar geeft aan dat hij probeert mee te denken met de achterban, maar benadrukt dat de fans niet te hoge verwachtingen moeten hebben.

In schoolvakanties en voorafgaand aan wedstrijden tegen Feyenoord zijn trainingen bij Ajax regelmatig openbaar. Van der Sar geeft aan dat het onderwerp tijdens ieder overleg met de supportersvereniging terugkeert. “Ik vind het belangrijk dat er een onafhankelijke fanclub is die weet wat er speelt, kan bemiddelen en supportersbelangen behartigt. We moeten samen proberen dit voor alle partijen zo goed mogelijk in te vullen”, aldus de directeur.

Van der Sar zegt dat Ajax openbare trainingen in schoolvakanties als evenement probeert te realiseren. “Een wekelijkse openbare training zie ik niet gebeuren. De tijd dat je als supporter je auto bij het hek parkeert, komt niet meer terug. Nee, ook niet straks op het nieuwe trainingscomplex”, zo klinkt het. “De band met onze supporters is goed, vind ik. Maar supporters willen altijd meer. Sponsors ook. Wat is openheid? Hoe communiceer je? Wat laat je zien? Wat wil de trainer? Ik moet de balans bewaken.”

De Ajax-directeur reageert in het interview met Ajax Life ook op de vraag van een supporter, die zich afvraagt hoe het komt dat de club de Johan Cruijff ArenA niet wil kopen. “Op dit moment zijn we in overleg met de gemeente. In het kader van de naamgeving zijn er afspraken gemaakt. We kijken of we ons belang kunnen vergroten door certificaten van de gemeente over te nemen”, aldus Van der Sar. “Ik zeg niet dat we dit niet willen. Als er mogelijkheden zijn die Ajax een hoger budget geven om ons op een hoger plan in Europa te begeven, zullen we daar scherp op zijn.”