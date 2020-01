Frenkie de Jong heeft in spelersgroep Barcelona beste band met concurrent

Frenkie de Jong prijst zich gelukkig met de aanwezigheid van Sergio Busquets bij Barcelona. Hoewel de twee middenvelders gelden als concurrenten, wijst De Jong naar Busquets als hij door SPORT wordt gevraagd naar de speler met wie hij de beste band heeft in het Camp Nou. Vanaf dag één reikte Busquets zijn hand uit naar De Jong, zo vertelt de international van Oranje.

"Het is moeilijk om er één te kiezen", reageert De Jong, "maar Busquets heeft me met veel dingen geholpen toen ik hier kwam. Je kunt zeggen dat hij zich op een bepaalde manier over mij ontfermde. Op mijn eerste dag in Barcelona, nog voor de training, stuurde hij een berichtje met de vraag of hij iets voor me kon doen. Hij reserveerde vervolgens een tafel voor mijn vriendin en mij in een restaurant. Als ik iemand moet kiezen, dan is het Busquets, ondanks dat iedereen hier mij erg heeft geholpen", maakt De Jong duidelijk.

SPORT noemt zijn keuze opvallend, gezien de concurrentie tussen De Jong en Busquets. "Ja, omdat we allebei middenvelders zijn...", aldus De Jong. "Daaraan kun je zien wat voor mens hij is, en wat de teamgeest is." De Jong en Busquets stonden dit seizoen ook geregeld samen in de basis, het meest recent op 9 januari tegen Atlético Madrid (2-3 nederlaag) in de halve finale van de Supercopa. In de daaropvolgende competitiewedstrijd tegen Granada (1-0) was De Jong geschorst en speelde Busquets negentig minuten mee.

De ex-speler van Ajax wordt tevens gevraagd naar zijn oordeel over Ricard Puig. De twintigjarige middenvelder debuteerde tegen Granada als invaller in LaLiga en stond woensdagavond zeventig minuten samen met De Jong op het veld in de ternauwernood gewonnen Copa del Rey-wedstrijd bij UD Ibiza (1-2). "Hij is een enorm getalenteerde speler. Ik houd van zijn speelstijl", reageert De Jong op de vraag of hij verwacht dat ze nog vaak samen op het veld zullen staan. "Natuurlijk zouden we samen op het veld kunnen staan. Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit naast wie ik sta opgesteld. Als ik mag spelen, ben ik tevreden."