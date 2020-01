‘Manchester United doet ‘shock enquiry’ in wanhopige zoektocht naar spits’

Door de zware blessure van Marcus Rashford is Manchester United momenteel op zoek naar een nieuwe spits. Onder meer Edinson Cavani en Carlos Tévez werden genoemd voor deze vacature bij the Red Devils, maar de Daily Mail komt vrijdag met een zeer opvallende naam op de proppen. Er wordt door de Engelse krant melding gemaakt van een shock enquiry voor Islam Slimani.

De 31-jarige Slimani wordt momenteel door Leicester City verhuurd aan AS Monaco, waar hij in veertien officiële wedstrijden goed was voor zeven doelpunten en zeven assists. De afgelopen wedstrijden moest de Algerijnse spits het bij de Monegasken desondanks stellen met een plaats op de reservebank. Het lijkt vooralsnog niet aannemelijk dat AS Monaco de optie tot koop in de huurovereenkomst met Leicester City gaat activeren.

Leicester City heeft Manchester United laten weten dat Slimani voor een bedrag van 4,7 miljoen euro tot het einde van het seizoen gehuurd kan worden. De cijfers van de 69-voudig Algerijns international in de Premier League zijn overigens niet om over naar huis te schrijven. 39 wedstrijden in de Engelse competitie leverden voor Slimani 8 doelpunten en 6 assists op. Leicester City telde in de zomer van 2016 ruim dertig miljoen euro neer om de spits los te weken bij Sporting Portugal, maar zijn verblijf bij the Foxes werd geen doorslaand succes.

Inmiddels is Slimani bezig aan zijn derde huurperiode, nadat hij eerder gestald werd bij Fenerbahçe en Newcastle United. Zijn contract bij Leicester City loopt voorlopig nog tot medio 2021. Manchester United is naarstig op zoek naar een nieuwe spits, daar Rashford met een rugblessure minimaal zes weken aan de kant staat. In de wedstrijd tegen Burnley (0-2) speelde Anthony Martial nog als spits in de formatie van manager Ole Gunnar Solskjaer, maar de Franse aanvaller steekt momenteel niet in zijn beste vorm.