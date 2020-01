De Mos wijst twee opvallende namen aan om crisis bij PSV te bezweren

PSV bevindt zich momenteel in een diepe crisis, die donderdagavond een nieuw dieptepunt kende met de 2-0 nederlaag tegen NAC Breda in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. Aad de Mos zegt in gesprek met De Telegraaf dat de Eindhovenaren moet beginnen met het aanstellen van een definitieve opvolger voor de ontslagen Mark van Bommel. De oefenmeester in ruste noemt voor die vacature twee opvallende namen.

De Mos signaleert dat het ontslag van Van Bommel weinig effect heeft gesorteerd. “De spelerskwaliteiten zijn gewoon onvoldoende en dat heeft zijn weerslag op de voorhoede. Die stagneert ook op dit moment en dat kun je toeschrijven aan het hele aan- en verkoopbeleid. Er is kwalitatief onvoldoende materiaal en er zit geen chemie in. In de as moet je kwaliteiten hebben. Dan kun je het huis bouwen vanuit het fundament”, stelt de analist, die van mening is dat PSV alleen ‘een dak’ heeft met Cody Gakpo, Steven Bergwijn en Mohamed Ihattaren en dat ‘die jongens’ er ook aan onderdoor gaan.

Het is ‘allerbelangrijkst’ is volgens De Mos dat PSV snel ‘een grote naam’ binnenhaalt als nieuwe trainer. “Als ik in de rvc van PSV zat, zou ik dat adviseren. Wil je Louis van Gaal halen, of Gian Piero Gasperini weghalen bij Atalanta, dan zou ik dat nu proberen. Of een vrije trainer. PSV heeft altijd bijzondere dingen kunnen doen”, zegt De Mos. “Het grote voordeel is dat deze dan kan beginnen met doorselecteren richting volgend seizoen en hij kan analyseren wat erbij moet komen.”

De Mos noemt het de huidige oplossing met Ernest Faber als interim-trainer ‘water naar de zee dragen’ en schrijft de huidige crisis toe aan het falende aan- en verkoopbeleid. “Dat was in het verleden veel beter en daar hoeven we niet eens ver voor terug te gaan”, aldus De Mos, die moeilijke weken voorspelt voor PSV. “We moeten ook niet vergeten dat iedereen beter voetbalt dan PSV. NAC zette goed druk op de verdediging van PSV, won de duels. PSV heeft een handschriftje nodig, helemaal opnieuw beginnen met een manier van spelen waar iedereen in meegaat.”