Willem II licht optie tot koop in huurovereenkomst van smaakmaker

Willem II heeft Mike Trésor Ndayishimiye definitief overgenomen van NEC Nijmegen, zo communiceren de Tilburgers via de officiële kanalen. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler werd aanvankelijk door Willem II gehuurd van de club uit de Keuken Kampioen Divisie, maar men heeft de optie tot koop in de overeenkomst nu geactiveerd. Ndayishimiye heeft bij Willem II zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2023.

Ndayishimiye is dit seizoen zonder twijfel een van de smaakmakers bij Willem II, dat met een derde plaats in de Eredivisie uitstekend draait. In zeventien officiële wedstrijden was de twintigjarige Belg reeds goed voor acht doelpunten en zes assists. NEC pikte Ndayishimiye vorig jaar op na zijn vertrek bij Anderlecht, waarna hij voor de Nijmegenaren 7 doelpunten en 3 assists verzorgde in 29 duels. Op de laatste dag van de transferwindow verruilde hij NEC voor Willem II, dat hem aanvankelijk huurde.

“Mijn eerste halfjaar bij Willem II is me heel goed bevallen. De resultaten en mijn ontwikkeling zijn beter dan verwacht, ik voel het vertrouwen van de club en voel me hier zeer thuis”, reageert Ndayishimiye op de website van Willem II. Ook technisch directeur Joris Mathijsen toont zich uitermate content. “Mike heeft tot nu toe zijn kwaliteiten laten zien en is daarmee van waarde geweest voor het team. We zijn tevreden over zijn spel en zien tegelijkertijd dat er nog veel rek in hem zit.”