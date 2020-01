Lukaku ‘vernederd’ in kleedkamer Inter: ‘Nog niet eerder meegemaakt’

Romelu Lukaku is dit seizoen een van de uitblinkers van Internazionale, dat met Juventus in gevecht is om de Italiaanse landstitel. De aanvaller staat op 18 doelpunten in 26 wedstrijden in alle competities en wordt geregeld overladen met complimenten. Trainer Antonio Conte deinst er echter niet voor terug om Lukaku de les te lezen, zo ondervond de van Manchester United overgenomen spits rondom het Champions League-duel met Slavia Praag.

"De trainer laat het je gelijk weten als je slecht presteert", vertelt Lukaku in gesprek met Sky Sports. "Ik herinner me nog een van mijn eerste wedstrijden in de Champions League, tegen Sparta Praag, toen ik echt heel slecht speelde. Ik was echt waardeloos die avond. Conte gaf me toen ten overstaan van het hele elftal een uitbrander. Dat had ik eerder in mijn loopbaan nog nooit zo meegemaakt."

Lukaku was enkele dagen later een van de uitblinkers bij Inter in de derby met AC Milan (0-2). De aanvaller pikte ook een doelpunt mee. "Dat was een van mijn beste wedstrijden van het seizoen", blikt de Belgische topschutter terug. "Conte deed dat dus gewoon, hij haalde mijn zelfvertrouwen omlaag, maar het schudde me tegelijkertijd ook wakker. Dat doet hij overigens bij iedereen, zonder daarbij te kijken naar reputaties. Iedereen is gelijk bij Inter."

De opgeleefde Lukaku legt terloops uit waarom hij afgelopen zomer voor 85 miljoen euro de oversta maakte van Manchester United naar Inter. "Ik moest mijzelf weer opnieuw ontdekken", aldus de international van de Rode Duivels. "Vorig seizoen was op professioneel gebied erg zwaar, omdat de dingen niet gingen zoals ik wilde. Daarnaast presteerde ik gewoon niet goed genoeg."

Lukaku kwam in maart van vorig jaar tot de conclusie dat een nieuwe werkomgeving wenselijk was. Hij liet dat ook gelijk weten aan manager Ole Gunnar Solskjaer. "Ik vertelde hem dat ik ergens anders verder wilde met mijn loopbaan. Ik denk dat het ook de beste oplossing was voor beide partijen. Achteraf gezien heb ik de juiste keuze gemaakt door te vertrekken bij Manchester United." Het was evenwel flink wennen voor Lukaku in Milaan. "Niemand traint zo hard als wij. Na twee weken zei ik al tegen mijn zaakwaarnemer: 'Ik ben aan het lijden, want dit ben ik helemaal niet gewend'. Conte zorgt er altijd voor dat iedereen zijn werk doet."