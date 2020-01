Vitesse haalt bekende van PSV binnen: ‘We volgden hem al een lange tijd’

Vitesse heeft zich versterkt met Sondre Tronstad, zo maken de Arnhemmers vrijdagmiddag via de officiële kanalen bekend. De 24-jarige middenvelder komt over van het Noorse Haugesund en tekent een contract voor drieënhalf jaar, dat hem tot medio 2023 aan de club verbindt. Tronstad is de eerste versterking voor Vitesse tijdens de winterse transferwindow.

De voormalig jeugdinternational van Noorwegen werd opgeleid door IK Start Kristiansand, waar hij zijn debuut in het betaald voetbal maakte. Huddersfield Town kaapte hem in januari 2014 weg bij zijn jeugdliefde, maar zijn verblijf bij the Terriers werd met geen enkel optreden niet bepaald een succes. Haugesund haalde hem in januari 2016 terug naar Noorwegen en voor die club speelde hij totaal 137 wedstrijden, waaronder afgelopen zomer in de kwalificatie van de Europa League tegen PSV (0-1 en 0-0).

Het contract van Tronstad liep nog tot het einde van 2020, waardoor het erop lijkt dat Vitesse een vergoeding heeft moeten betalen. “We volgden Sondre al een lange tijd. Hij is een intelligente en controlerende middenvelder, met een ijzersterke wedstrijdmentaliteit. Hij werkt keihard, maar is ook in de opbouw van waarde. We zijn extra blij met het binnenhalen van Sondre, omdat we nu ook de nummer zes positie dubbel bezet hebben”, zo licht technisch directeur Marc van Hintum de komst van Tronstad toe op de website van Vitesse.

“Ik kan niet wachten om aan te sluiten en mij op het veld te laten gelden. De eerste kennismaking met de club en de mensen is heel positief”, zegt Tronstad. De middenvelder is nog niet speelgerechtigd voor het duel met FC Emmen van komende zondag. “Ik ben ook al in Arnhem gaan rondkijken en dat ziet er als een fijne en mooie stad uit. De manier van spelen in de Eredivisie ligt mij heel erg. Ik wil mijzelf blijven ontwikkelen en ga er alles aan doen om mij in te zetten voor de geel en zwarte kleuren.”