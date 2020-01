Faber blijft ongenadig hard voor spelers in ‘opvallende persconferentie’

Ernest Faber zag donderdag met lede ogen aan hoe PSV in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker werd uitgeschakeld door NAC Breda (2-0). Een dag later is de teleurstelling bij de interim-trainer nog steeds niet verdwenen. Faber geeft op een persconferentie een duidelijke waarschuwing af aan een aantal spelers die opzichtig faalden tegen NAC. De directie van PSV is ook zeer ontevreden over het bekerechec. Faber schuift daarom vrijdagmiddag aan bij de beleidsbepalers om zijn bevindingen over de selectie kenbaar te maken.

"Ik mis hier en daar de trots om voor deze club te willen spelen", wordt de teleurgestelde Faber vrijdagmiddag tijdens het perspraatje geciteerd door onder meer het Eindhovens Dagblad. De regionale krant rept over een 'opvallende persconferentie' van Faber. De opvolger van Mark van Bommel in het Philips Stadion omschrijft PSV ondanks alles als een 'warme, mooie en betrouwbare club', maar harde maatregelen worden niet uitgesloten. "Ik ga spelers opstellen met de juiste energie en instelling en degenen die er extra energie in willen steken."

Het is dus niet onmogelijk dat Faber wijzigingen doorvoert in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen FC Twente van zondag. "Ik verwacht meer dan ik gisteren gezien heb. Het is graag of niet. Wil je niet graag voor deze club spelen, maak dat dan kenbaar." Faber is behoorlijk geschrokken van de wanprestatie van zijn elftal tegen NAC in bekerverband. "Gister was PSV-onwaardig", treurt de in december aangestelde hoofdtrainer. "We moeten verder. Zondag is weer een nieuwe wedstrijd, veel tijd hebben we niet."

Faber ziet ondanks de sportieve malaise een lichtpuntje bij PSV. Sam Lammers was een halfjaar uit de roulatie vanwege een knieblessure en speelde dit seizoen nog niet. De jonge aanvaller keerde tegen NAC als invaller terug bij de Eindhovenaren. "Lammers is fit, traint goed, schiet alle ballen erin op de training. Hij heeft veel zelfvertrouwen en is gretig", aldus de hoopvolle PSV-trainer.