Lofzang voor ‘speciale speler’ Noa Lang: ‘Dat zag je vanaf de eerste dag’

Noa Lang kan zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen PSV zijn debuut maken voor FC Twente. De van Ajax gehuurde aanvaller moest het duel met FC Groningen (0-0) nog aan zich voorbij laten gaan wegens een blessure, maar lijkt nu voor zijn eerste optreden voor de Tukkers te staan. Trainer Gonzalo Garcia Garcia toont zich in aanloop naar het duel in het Philips Stadion lovend over Lang.

“Noa heeft door een blessure twee weken niet kunnen spelen, maar hij is er normaal gesproken bij. Noa is een speciale speler, dat heeft hij bij Ajax wel laten zien. Hij heeft de creativiteit die we nodig hebben. Een kwaliteitsspeler, dat zag je vanaf de eerste dag dat hij met ons meetrainde”, zegt Garcia Garcia op de website van FC Twente. De oefenmeester zag de komende opponent donderdagavond in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker tegen NAC Breda (2-0).

“Als je een ploeg treft die vol vertrouwen is, is het in ieder geval geen goed moment. Het blijft een momentopname, je weet niet hoe zou reageren op deze nederlaag. Wij moeten een team zijn en gedisciplineerd spelen. Kansen krijgen we sowieso in een wedstrijd”, voorspelt de oefenmeester van FC Twente. Zijn ploeg bezet momenteel de dertiende plaats in de Eredivisie, met twintig punten uit negentien wedstrijden.

Garcia Garcia vertelt dat er in aanloop naar het bezoek aan PSV wat fysieke problemen heersen in zijn selectie. “Sommige jongens hebben deze week een training moeten laten schieten, maar ik verwacht dat ze zondag wel kunnen spelen. Verder hebben we een goede week gehad, met goede trainingen en de juiste houding en inzet. Morgenmiddag trainen we nog en dan weten we of iedereen erbij is.”