Slot doet ‘belachelijke uitspraak’: ‘Daar zou ik graag trainer willen worden'

NAC Breda plaatste zich donderdag dankzij een verrassende 2-0 zege op PSV voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. De Parel van het Zuiden stuit in de volgende ronde op AZ, waar Arne Slot als trainer de scepter zwaait. Het wordt een bijzondere ontmoeting voor de oefenmeester van AZ, want Slot was als speler vijf seizoenen verbonden aan NAC.

"De mooiste tijd als voetballer heb ik bij NAC gehad", wordt Slot vrijdagmiddag op een persmoment geciteerd door onder meer De Telegraaf. "Ik vind het een fenomenale club. Als ik gisteravond zit te kijken en ik hoor het publiek tekeer gaan, schitterend gewoon." NAC staat dus hoog op het wensenlijstje van Slot. "Mensen zullen het wel een belachelijke uitspraak vinden, maar als ik bij één club graag nog een keer trainer wil worden, dan is dat wel bij NAC."

Slot schetst alvast een toekomstbeeld, mocht hij ooit worden aangesteld in Breda. "De manier waarop ik AZ laat spelen en eerder ook Cambuur, is geschikt voor een stadion á la NAC, dat uit zijn voegen barst van fanatisme. Dat publiek, dat er bovenop zit..." De eindverantwoordelijke van AZ plaatst ook gelijk een kanttekening. "Ik snap ook wel dat als je er drie keer verliest het niet de lekkerste club is."

De warme gevoelens voor NAC, waar Slot tussen 2002 en 2007 speelde, zijn nooit verdwenen. "Ik zou graag nog een keer in Breda willen wonen en, nogmaals, er trainer willen zijn." Een duel met PSV had wellicht een nóg aantrekkelijker affiche opgeleverd voor AZ. "Je kunt het ook zo zien: als NAC van PSV wint, dan is NAC beter… Maar oké, ík vind het heel leuk om tegen NAC spelen en het is lekker dat we thuis mogen spelen. Dus dat is een voordeel."