Advocaat: ‘Hij heeft nog niet getekend, maar het ziet er goed uit, hoor ik’

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Feyenoord zijn gewenste spits binnen heeft. Dick Advocaat benadrukt vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met Heracles Almelo van zaterdagavond dat Robert Bozenik nog niet getekend heeft, maar dat de zaak er ‘wel goed uitziet’. RTV Rijnmond meldde eerder op de dag dat de twintigjarige spits van MSK Zilina al in Rotterdam is om de transfer af te ronden.

Er ligt een contract tot medio 2025 klaar voor Bozenik en het doorgaans goed ingevoerde KuipTalk meldt dat hij vrijdag nog gepresenteerd moet worden. “Bozenik heeft nog niet getekend, maar het ziet er goed uit, hoor ik. Ik weet niet of hij in Rotterdam is, hoor”, zo tekent het Algemeen Dagblad op uit de mond van Advocaat tijdens de persconferentie. De Rotterdammers tellen naar verluidt vier tot vijf miljoen euro neer voor Bozenik, die voorlopig de stand-in moet worden van Nicolai Jörgensen.

Voor Feyenoord wacht zaterdagavond een bezoek aan Heracles Almelo, waar Renato Tapia wegens een blessure niet van de partij zal zijn. De Rotterdammers speelden afgelopen woensdag in het bekertoernooi tegen Fortuna Sittard, maar die wedstrijd werd na een uur spelen gestaakt wegens de dichte mist bij een 1-1 stand. “Het was niet goed, maar kijk naar alle andere clubs. Niemand in Nederland speelt voortdurend goed. Wij gaan geen tegenstander zomaar maar even verslaan. Dat is niet zo. Of nog niet zo. Fortuna-uit is voor ons gewoon lastig.”

Collega Frank Wormuth waarschuwt dat zijn ploeg niet zomaar gaat afrekenen met Feyenoord. “Als iemand denkt dat we van Feyenoord winnen: die snapt het niet. Feyenoord is helemaal terug sinds Dick Advocaat daar trainer is”, zo tekent TC Tubantia op uit de mond van Wormuth. De Duitse oefenmeester benadrukt dat Heracles de komende wedstrijden tegen Feyenoord en Willem II kan verliezen. “Maar het gaat erom hoe we verliezen. We willen de duels gebruiken om terug naar de basis te gaan. Geen druk, maar weer als een team aan het werk.”