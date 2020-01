Twijfels rond Jasper Cillessen na boodschap van Valencia

Jasper Cillessen mist de thuiswedstrijd van Valencia tegen Barcelona van zaterdagmiddag. De Nederlandse doelman is door trainer Albert Celades niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor het bezoek van de Catalaanse grootmacht aan het Mestalla. Cillessen zou woensdag starten in het bekerduel van Valencia met Logroñés, maar viel in de warming-up uit met een nog onbekende blessure. In de laatste dagen is de situatie niet verbeterd, waardoor Jaume Domènech normaal gesproken weer onder de lat staat.

Celades laat vrijdagmiddag op een persmoment zijn licht schijnen over de situatie omtrent Cillessen. "Hij ondervindt nog steeds last en kon daardoor niet vrijuit trainen vandaag. Hij is daardoor niet in staat om te spelen." De problemen voor Cillessen ontstonden woensdag in aanloop naar de bekerclash met Logroñés. "Hij kreeg last en gaf aan niet te kunnen spelen. Vandaag kon hij het tweede gedeelte van de training afmaken, maar desondanks is de pijn niet verdwenen en is het uitgesloten dat hij tegen Barcelona speelt."

Cillessen liep begin december een kuitblessure op en was daardoor bijna een maand uit de roulatie. Bij terugkeer moest de doelman van het Nederlands elftal echter Domènech voor zich dulden. De Spaanse keeper geniet het vertrouwen van Celades en kwam de laatste tijd geregeld in actie. Het is niet duidelijk wanneer Cillessen weer geheel fit is, maar de verwachting is dat hij op korte termijn weer speelklaar is.