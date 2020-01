Solskjaer schudt kritiek van zich af: ‘Klopp heeft er vier jaar over gedaan’

Ole Gunnar Solskjaer begon in december 2018 zeer voortvarend aan zijn klus als manager van Manchester United, maar inmiddels is de euforie rondom de Noorse keuzeheer allang weer verdwenen. Solskjaer blijft ondanks de tegenvallende prestaties strijdbaar en verwijst naar de moeizame aanloop die Jürgen Klopp had bij Liverpool.

"We hebben hier een bepaalde manier van werken", laat Solskjaer optekenen in de Engelse media. Met geld smijten is volgens hem ook niet mogelijk bij Manchester United. "Andere clubs zijn op hun manier ook succesvol geweest. Klopp heeft bij Liverpool vier jaar lang aan een elftal gebouwd en is daar nu succesvol mee. Het is een proces van de lange adem." Solskjaer gelooft dan ook niet in tussentijdse paniekaankopen. "Acht tot tien spelers halen in deze transferwindow is niet de oplossing. We hebben pas een fatsoenlijke transferperiode achter de rug, in de zomer, want in januari spelers halen is erg lastig. We blijven desondanks op zoek."

Solskjaer denkt te weten dat de fans van Manchester United voldoende geduld hebben. "En ik ben aangesteld om deze klus te klaren", vult de opvolger van José Mourinho op Old Trafford aan. "Het herstelproces gaat echter niet over een nacht ijs en zal ook zeker niet alleen maar succesvol zijn." Solskjaer gebruikt een opvallende vergelijking om de huidige situatie te duiden. "Als een huis gesloopt dient te worden, wordt niet alleen het dak verwijderd. Je start altijd met de fundering, het dak komt later wel. We hebben de nodige regenachtige dagen gehad, toen hadden we graag een dak boven ons hoofd gehad. Er is echter geen kans om ons te verschuilen."

Manchester United maakt een zeer wisselvallige indruk, waardoor er steeds meer kritiek komt op het functioneren van Solskjaer. Laatstgenoemde is echter niet bang voor een ontslag bij the Red Devils. "De herrie van buitenaf mag geen invloed hebben op onze manier van werken. Kritiek is van alle tijden. Je moet mentaal ijzersterk zijn, meer dan bij welke club ook ter wereld. Ik ben sterk op mentaal gebied en denk dat de club dat ook zeker is. De technische staf kan ook wel tegen een stootje en ik heb nog steeds het idee dat we op de goede weg zijn." Manchester United, dat woensdag met 0-2 verloor van Burnley, staat zondag in de vierde ronde van de FA Cup tegenover Tranmere Rovers.