Rivaldo tipt Barcelona: ‘Ze zullen heel veel voor hem moeten betalen’

Barcelona zoekt momenteel op de transfermarkt naar een tijdelijke vervanger voor Luis Suárez. De Uruguayaanse spits staat maanden aan de kant en is mogelijk tot het einde van het seizoen niet beschikbaar voor trainer Quique Setién. Rivaldo zegt in gesprek met Betfair dat Barcelona bij Paris Saint-Germain moet aankloppen voor Edinson Cavani.

Cavani is bij PSG in het bezit van een aflopende verbintenis en wenst deze maand te vertrekken. “Hij heeft gevraagd of hij mag vertrekken. We bestuderen de situatie momenteel. We hebben een voorstel gehad van Atlético Madrid, maar dat kwam niet in de buurt van de waarde van de speler. Ik ben er echter niet zeker van dat Cavani hier in februari nog zal spelen. Er is vandaag niets wat op een vertrek wijst, maar hij heeft er wel om gevraagd. We hebben er nooit eerder over nagedacht om hem te verkopen”, zei Leonardo, technisch directeur bij PSG, afgelopen week.

Naast Atlético Madrid zouden ook Chelsea en Manchester United belangstelling hebben voor Cavani, maar zijn financiële eisen houden een overstap naar de Premier League momenteel tegen. PSG verlangt een transfersom van achttien miljoen euro, terwijl de spits een weeksalaris van 423.000 euro opstrijkt in Parijs. “Cavani zou een geweldige versterking zijn voor de aanval van Barcelona, nu Suárez een tijdje uit de roulatie is. Al met al is hij een topaanvaller, die altijd zijn doelpunten meepikt in de Europese topcompetitie”, geeft Rivaldo te kennen.

“In dit geval is hij ook dicht bij een vertrek bij PSG, dus dit is een hele goede kans”, zo gaat de Braziliaanse oud-middenvelder, die tussen 1997 en 2002 voor Barcelona speelde, verder. Hij ziet ook in Rodrigo Moreno van Valencia een goede versterking voor de voorste linie van de Catalanen. “Hij is een van de beste doelpuntenmakers in LaLiga en een sleutelspeler voor trainer Albert Celades. Ik kan me voorstellen dat de onderhandelingen niet makkelijk worden, aangezien Valencia dan een directe concurrent sterker maakt. Ze zullen heel veel moeten betalen om hem te halen.”