Het dilemma van Koeman op ‘de lastigste positie’ van Oranje

Met het EK in aantocht moet bondscoach Ronald Koeman zijn definitieve EK-selectie vormgeven. De meeste plaatsen lijken ingevuld, al is er hier en daar toch nog twijfel. Jasper Cillessen is al enige tijd de vaste doelman van het Nederlands elftal, maar de keeper maakt bij Valencia een moeizaam seizoen door. Mocht Koeman alsnog voor een andere keeper kiezen in de laatste maanden voor het eindtoernooi, dan lijken er voldoende alternatieven voorhanden te zijn.

Jasper Cillessen

Koeman wees Cillessen in september 2018 aan als vaste doelman van Oranje en in de afgelopen anderhalf jaar is die situatie niet veranderd. "Ik stel gewoon het beste team op. In dit geval hoort Jasper daarbij. Als iemand maandenlang niet speelt, wordt het een andere situatie", zo zei Koeman destijds. Cillessen beschikt in Valencia echter niet meer over een vaste plaats, nadat hij in december een blessure opliep. Trainer Albert Celades lijkt veel vertrouwen te hebben in concurrent Jaume Domènech. Cillessen had woensdag een basisplaats in het bekerduel met Logroñés, maar viel in de warming-up geblesseerd uit.

Jeroen Zoet

Zoet verloor bij PSV na enkele mindere optredens zijn plaats aan Lars Unnerstall. Mark van Bommel werd korte tijd later ontslagen, maar ook onder opvolger Ernest Faber kwam de 29-jarige doelman niet aan spelen toe. Zoet koos hierdoor voor een verhuurperiode bij FC Utrecht, om zo toch in beeld te blijven bij Koeman. Het is echter niet aannemelijk dat de door PSV verhuurde sluitpost als nummer een aan het eindtoernooi begint, daar Koeman er geen voorstander van is om rigoureuze veranderingen door te voeren.

Kenneth Vermeer

Net als Zoet wisselde Kenneth Vermeer tussentijds van club. De ervaren doelman vervolgt zijn loopbaan bij Los Angeles FC in de Major League Soccer. Vermeer moet in de Verenigde Staten weer helemaal opnieuw beginnen, waar hij bij Feyenoord vanwege de blessure van Justin Bijlow lange tijd onomstreden was. Daarnaast raakt de routinier door de verhuizing richting Los Angeles enigszins uit beeld bij Koeman, wat wellicht gevolgen kan hebben voor zijn plaats in de EK-selectie van het Nederlands elftal.

Marco Bizot

Bizot lijkt Cillessen op de huid te zitten. De boomlange keeper maakt een indrukwekkend seizoen door bij AZ, dat deze jaargang pas veertien doelpunten incasseerde in negentien Eredivisie-wedstrijden. AZ hield in maar liefst dertien duels de ‘nul’ en bij afwezigheid van Bizot moest zes keer de gang naar het net worden gemaakt. Hij kreeg nog geen speelminuten van Koeman, maar zit desondanks steevast bij de Oranje-selectie en maakt derhalve goede kans op deelname aan het EK.

Tim Krul

Krul behoort dit seizoen bijna wekelijks tot de uitblinkers van Norwich City, dat in de Premier League een zware strijd voert tegen degradatie. De ex-keeper van Newcastle United lijkt na mindere periodes bij Ajax, AZ en Brighton & Hove Albion helemaal te zijn opgeleefd bij the Canaries. Krul heeft het voordeel van ervaring op een groot toernooi. Tijdens het WK van 2014 loste hij Cillessen af in de kwartfinale tegen Costa Rica. De Norwich-doelman ontpopte zich vervolgens tot held, want dankzij zijn reddingen ging Nederland naar de halve finale.

Sergio Padt

De sluitpost van FC Groningen groeide onder Koeman uit tot derde doelman, maar de zaken staan er inmiddels heel anders voor. Padt was in september 2018 betrokken bij een incident met een conducteur in de trein, waarna de bondscoach besloot om hem voorlopig van de lijst te schrappen. Anderhalf jaar later ruikt Padt wellicht zijn kans, nu er twijfel is over de doelmannen die Koeman normaal gesproken oproept. De voormalige keeper van Ajax maakt in ieder geval een stabiel seizoen door in Groningen.

Mark Flekken

Buiten Nederland beleeft Mark Flekken een zeer bevredigend seizoen bij SC Freiburg, dat zevende staat in de Bundesliga. Flekken maakte nog niet zolang geleden een zeer goede indruk als vervanger van de geblesseerde Alexander Schwolow. De 26-jarige Limburger doorliep de jeugdopleiding van Roda JC Kerkrade, al bleef een doorbraak in de hoofdmacht uit. Flekken speelde eerder in Duitsland voor Alemannia Aachen, Greuther Fürth en MSV Duisburg.

Maarten Stekelenburg

Stekelenburg was jarenlang de vaste doelman van Oranje, met als hoogtepunt het bereiken van de WK-finale van 2010. De inmiddels 37-jarige Noord-Hollander is echter al enige tijd niet meer in beeld bij het Nederlands elftal, zeker ook omdat Stekelenburg bij Everton is veroordeeld tot een rol als bankzitter.

Robbin Ruiter

Ruiter is bij PSV een plaatsje opgeschoven, nu Zoet op huurbasis is vertrokken naar Utrecht. De 32-jarige sluitpost moet echter wel Unnerstall voor zich dulden in het Philips Stadion, waardoor de kans niet groot is dat hij in de tweede seizoenshelft veel speelminuten gaat maken bij PSV.

Justin Bijlow

Bijlow heeft een zwaar 2019 achter de rug, met een zware voetblessure en een kwetsuur aan de elleboog. De Rotterdammer is echter weer helemaal fit en klaar om de keeperspositie bij Feyenoord permanent in te nemen. Bijlow ondervindt geen concurrentie meer van Vermeer, die zijn loopbaan voortzette bij Los Angeles FC.

Warner Hahn

Hahn is bij sc Heerenveen al enige tijd een vaste waarde. De door Feyenoord opgeleide sluitpost heeft ervaring in het spelen voor een nationaal elftal, want Hahn kwam tot veertien interlands namens Jong Oranje. Hij kwam eerder uit voor onder meer Excelsior en PEC Zwolle.

Joël Drommel

De eerste doelman van FC Twente werd in het verleden regelmatig bekritiseerd, maar dit seizoen is er weinig aan te merken op het spel van de keeper. Drommel keerde met Twente terug in de Eredivisie en wil er alles aan doen om de Tukkers voor het hoogste niveau te behouden.

Kelle Roos

Roos verblijft al een geruime periode in Engeland, met Derby County sinds 2014 als zijn werkgever. De Nederlander werd in de afgelopen jaren verschillende keren uitgeleend om ervaring op te doen. Roos heeft sinds dit seizoen te maken met Phillip Cocu, die doorgaans de voorkeur geeft aan Ben Hamer.

Michael Verrips

De ex-keeper van onder meer Twente en Sparta dwong afgelopen zomer een transfer af van KV Mechelen naar Sheffield United. Bij de naar de Premier League gepromoveerde club moet hij echter Dean Henderson, gehuurd van Manchester United, voor zich dulden. Speeltijd in de Premier League lijkt derhalve voorlopig een utopie te zijn.