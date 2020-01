René van de Kerkhof eist ontslag na dramatische avond voor PSV

PSV kreeg donderdagavond de zoveelste teleurstelling van het seizoen te verwerken. De Eindhovenaren werden in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker uitgeschakeld door NAC Breda na een 2-0 nederlaag. Clubicoon René van de Kerkhof eist in gesprek met Omroep Brabant het ontslag van technisch directeur John de Jong.

“Er is er maar een die zich dit moet aantrekken en dat is John de Jong. Hij krijgt het niet op de rit”, stelt Van de Kerkhof. Zijn tweelingbroer Willy wil niet zover gaan. “Deze selectie is niet goed genoeg om mee te strijden om het kampioenschap. Daar moet je als technisch directeur wel heel erg naar kijken. Misschien moet je daar als bestuur wel consequenties uit trekken, maar ik vind het een moeilijk gegeven.”

“Het is géén moeilijk gegeven! De Jong moet gewoon zijn conclusies trekken. Hij heeft slechte spelers naar PSV gehaald. Dit is PSV-onwaardig. Dan moet hij gewoon de eer aan zichzelf houden. Maar het zijn allemaal egootjes die daar zitten”, reageert René van de Kerkhof. Hij wil de schuld niet bij algemeen directeur Toon Gerbrands neerleggen. “Toon runt de toko van PSV en dat doet hij naar mijn mening fantastisch. Maar op een gegeven moment moet hij natuurlijk ingrijpen.”

“De spelers die John de Jong heeft gehaald, zijn allemaal een beetje B-keus. Dadelijk ontstaat er een probleem. Als PSV play-offs moet spelen en daarin Europees voetbal misloopt, is er een grote kans dat de spelers die je wil halen niet willen komen, omdat ze hier geen Europees voetbal kunnen spelen”, zegt hij. Willy van de Kerkhof noemt de vermeende interesse van Leicester City in Steven Bergwijn ‘het volgende probleem’. “Zonder zo iemand wordt het een heel zware kluif voor PSV om dit jaar Europees voetbal veilig te stellen.”