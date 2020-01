Dolberg werd slachtoffer van grappen na diefstal van peperduur horloge

Kasper Dolberg maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar OGC Nice. De Deense spits kende een roerige start in Zuid-Frankrijk, daar hij eind september slachtoffer werd van de diefstal van zijn peperdure horloge. Dolberg zegt in gesprek met L’Équipe dat hij niet kon geloven dat ploeggenoot Lamine Diaby-Fadiga het uurwerk, ter waarde van 70.000 euro, uit de kleedkamer had ontvreemd.

OGC Nice zette Diaby-Fadiga uiteindelijk op straat, waarna de negentienjarige aanvaller bij Paris FC tekende. “Vorig seizoen speelde ik met trots voor Nice in de Ligue 1. Ik raakte helaas enkele maanden geblesseerd en mijn terugkeer werd verder vertraagd na een rode kaart die ik kreeg bij Onder-19. Dat beïnvloedde mij mentaal en mijn moeilijke situatie stond in schril contrast met het succes en de uitstraling van Kasper, mijn teamgenoot. Ik heb het zonder reden op hem afgereageerd, misschien een beetje vanwege jaloezie. In plaats van te proberen op het veld te vechten voor mijn plek, reageerde ik dom”, zo luidde zijn verklaring.

“Ik kon het niet geloven”, reageert Dolberg in gesprek met L’Équipe op de affaire. “Maar de club heeft het op de best mogelijke manier afgehandeld. Dat gaf me rust, ik maakte me er daardoor geen zorgen over. Ik wist dat het wel goed zou aflopen. De buitenwacht maakte zich daar meer zorgen over, de mensen praatten er constant over en dat was een beetje irritant. Voor mij was het geen probleem, ik had mijn plek al gevonden. Natuurlijk is het niet leuk, maar er is goed mee omgegaan.”

“Ik denk dat het het heel serieus genomen is. Het mag niet gebeuren. Maar ik kon me ook de grappen al inbeelden die er over gemaakt zouden worden. Toen ik bij de Deense nationale ploeg aankwam, werd er een beetje over gepraat. Ze vroegen: ‘Hoe laat is het?’, dat soort dingen”, besluit Dolberg. De 22-jarige spits was dit seizoen tot dusver goed voor vijf doelpunten en een assist in vijftien officiële wedstrijden.