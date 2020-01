Di Marzio: Dolend PSV dreigt Steven Bergwijn tussentijds te verliezen

Steven Bergwijn is op de radar van Leicester City verschenen, zo verzekert de Italiaanse transferexpert Gianluca Di Marzio in een onderhoud met Sky Sports. De nummer drie in de Premier League wil naar verluidt deze maand nog zakendoen, waardoor het aannemelijk lijkt dat PSV op korte termijn een bod kan ontvangen vanuit Engeland.

Manager Brendan Rodgers wil per se in de top vier eindigen, om zo een toegangsbewijs voor de groepsfase van de Champions League af te dwingen. Volgens Di Marzio acht de Noord-Ierse coach het noodzakelijk om de aanvalslinie te versterken, daar er nog enkele zware maanden volgen in de Premier League. Rodgers beschikt desondanks met Harvey Barnes, James Maddison, Marc Albrighton en Ayoze Pérez over de nodige alternatieven voor de flanken.

Het is niet de eerste keer dat Bergwijn in verband wordt gebracht met een transfer. In de eerste maanden van 2019 werd de aanvaller van PSV meermaals gelinkt aan Ajax, dat naar verluidt veertig miljoen euro voor hem zou overhebben. Een overgang naar Amsterdam kwam evenwel niet van de grond. Ook geruchten over een vertrek richting Napoli waren uiteindelijk niet op waarheid gebaseerd.

Bergwijn bleef PSV trouw en zette in augustus zijn handtekening onder een contract tot medio 2023. De jonge aanvaller maakt een wisselvallig seizoen door, mede door een aantal blessures. Daarnaast lijkt PSV geen kans meer te maken op de landstitel, nu de achterstand op koploper Ajax is opgelopen tot twaalf punten. Het elftal van interim-trainer Ernest Faber werd vroegtijdig uitgeschakeld in de Europa League en tot overmaat van ramp verloor PSV donderdag in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker met 2-0 van NAC Breda.