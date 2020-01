Wie is Ajax-doelwit Carrascal? De ‘Colombiaanse Neymar’ van River Plate

Ajax zou interesse hebben in Jorge Andrés Carrascal. Colombiaanse media meldden donderdag dat de Amsterdammers serieus in de markt zijn voor de aanvallende middenvelder van River Plate. Directeur voetbalzaken Marc Overmars zou deze maand nog zaken willen doen met de Argentijnse club. Het gerucht is opvallend, daar Ajax na het aantrekken van Ryan Babel klaar leek te zijn op de transfermarkt. Echter, een paar uur voordat de vermeende interesse van Ajax in Carrascal werd gemeld, schreef De Telegraaf dat de Eredivisie-koploper ‘naarstig op zoek is’ naar een kwaliteitsspeler nu Hakim Ziyech wekenlang aan de kant staat met een kuitblessure.

Door Yanick Vos

Winterse transfer onwaarschijnlijk

Omdat het aantrekken van een speler die er direct kan staan in januari knap lastig is, zal Ajax niet uitspreken dat het op zoek is naar een nieuwe speler, zo bericht de krant. Mocht de club de interesse in de Colombiaan daadwerkelijk doordrukken, dan lijkt hij eerder een speler die wordt gehaald met oog op de toekomst. De 21-jarige jeugdinternational, die ook op de flanken uit de voeten kan, is immers een speler met niet al teveel ervaring. Bovendien neemt hij momenteel met de Olympische ploeg deel aan een kwalificatietoernooi in eigen land. De finales worden pas gespeeld op 9 februari. Daarnaast neemt het inpassen van Zuid-Amerikaanse spelers in het Ajax-systeem doorgaans veel tijd in beslag, al hadden de uitzonderingen Davinson Sánchez en Nicolás Tagliafico weinig tijd nodig.

Volgens mijn collega In Zuid Amerika is Ajax zeer geïnteresseerd in Colombiaans international Jorge Carrascal. 21 jaar. In dienst van River Plate en gelimiteerde transfersom van 20 miljoen euro. Aanvallende middenvelder. Op Wyscout beelden bekeken. Spectaculaire voetballer. #nos — arno vermeulen (@arnovermeulen) January 23, 2020

In tegenstelling tot Sánchez en Tagliafico, die respectievelijk voor vijf en vier miljoen euro naar Amsterdam werden gehaald, is Carrascal geen goedkope optie. Volgens de Colombiaanse journalist Pipe Sierra heeft de aanvallend ingestelde speler een clausule van twintig miljoen euro voor negentig procent van zijn transferrechten in zijn tot medio 2022 doorlopende contract staan. Het is de derde keer in korte tijd dat een speler van River Plate nadrukkelijk in verband wordt gebracht met Ajax. Eerder zaten de Amsterdammers achter Exequiel Palacios aan, maar hij koos in december uiteindelijk voor Bayer Leverkusen. Daarna zou Ajax het oog hebben laten vallen op Juan Fernando Quintero, op wie Overmars volgens Radio Del Plata een bod van vijftien miljoen euro hebben uitgebracht. Tot dusver is het bij dat gerucht gebleven en nu zou dus Carrascal in beeld zijn.

Dankzij Monchi naar Sevilla

Voetbal was de ontsnappingsroute voor Carrascal, zo schrijft El Tiempo. De Colombiaan groeide op onder moeilijke omstandigheden in Cartagena. In een interview met het Argentijnse Olé legde hij uit dat een leven in de criminaliteit op de loer lag. “Door een gebrek aan kansen is het moeilijk in de stad waar ik vandaan kom. Veel mensen belanden in de drugscriminaliteit of de gevangenis.” Waar veel leeftijdsgenoten het verkeerde pad op gingen, stortte Carrascal zich op voetbal. Als talent van CD Heroics maakte hij indruk op de scouts en kon hij terecht bij de Colombiaanse club Millionaires. Daar duurde het niet lang voordat hij zijn debuut in het eerste elftal maakte. In 2014 gunde trainer Ricardo Lunari hem zijn eerste minuten in de hoofdmacht. “Hij trainde twee keer met hem mee en ik zei tegen onze voorzitter Enrique Camacho dat hij een jongen met hetzelfde karakter had als Juan Román Riquelme”, aldus Lunari over de toen zestienjarige Carrascal.

“Het was een mager ventje en hij had een opvallende techniek. Hij was ondanks zijn fysiek moeilijk van de bal te krijgen”, herinnert de trainer zich. Carrascal debuteerde uiteindelijk in november 2014 in een wedstrijd tegen Deportes Tolima. “We waren met Millionaires al uitgeschakeld en hadden nog een wedstrijd te gaan. We konden ons niet meer kwalificeren en toen hebben we besloten om hem te laten debuteren. Hij was oud genoeg.” In de seizoenen die volgden kwam het talent slechts tot een handvol wedstrijden in het eerste elftal. Op een Zuid-Amerikaans jeugdtoernooi in Paraguay voor talenten Onder-17 speelde de jeugdinternational zich in de kijker. Technisch directeur Monchi zag toekomst in Carrascal en wilde hem naar Sevilla halen. De deal van negenhonderdduizend euro kwam rond en vlak na zijn achttiende verjaardag ondertekende hij een vijfjarig contract in Spanje.

Carrascal na zijn doelpunt namens Colombia Onder-23 tegen Ecuador

Carrascal sloot aan bij de beloften van Sevilla, maar mede door blessureleed kwam hij slechts tot 28 speelminuten in de Segunda División. Vlak na zijn debuut liep hij een knieblessure op, waardoor hij drie maanden aan de kant stond. Nadat hij hersteld was keek trainer Diego Martínez niet meer naar hem om en belandde hij op een zijspoor. Omdat hij vlieguren wilde maken koos hij voor een verhuurperiode bij Karpaty Lviv in Oekraïne. Bij de huidige hekkensluiter van de Premjer Liha kwam hij wel aan spelen toe en maakte hij zo’n goede indruk dat de club besloot om hem na een jaar definitief over te nemen van Sevilla. In anderhalf jaar tijd kwam hij tot veertig wedstrijden en zes doelpunten in alle competities. De interesse van River Plate was gewekt en voor een bedrag van 2,5 miljoen euro maakte hij eind januari 2019 de overstap naar Argentinië.

Colombiaanse Neymar

Bij de Argentijnse club werd hij geïntroduceerd als de ‘Colombiaanse Neymar’. Zijn speelstijl doet sommigen denken aan de buitenspeler van Paris Saint-Germain en dus was de vergelijking snel gemaakt. Carrascal wordt liever niet vergeleken met de Braziliaan. “Ik vind het eerlijk gezegd erg overdreven. Ik denk dat iedere voetballer als zichzelf gezien wil worden. Het is niet zo dat ik het verkeerd opvat, maar ik vind het gewoon niks. Maar goed, hopelijk komt er een dag waarop iemand Carrascal als bijnaam krijgt”, zei hij met een knipoog tegen Olé. Het afgelopen kalenderjaar verliep enigszins tegenvallend voor de Colombiaan. In alle competities kwam hij slechts tot zes basisplaatsen en negen invalbeurten onder trainer Marcelo Gallardo.

Hoewel hij nog geen vaste basisplaats heeft bij River Plate, bestaan over de kwaliteiten van Carrascal geen twijfels. Op het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen laat hij zich tot dusver van zijn beste kant zien in de Onder-23 van Colombia. Hij scoorde tegen Argentinië (1-2 verlies) en was de uitblinker in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Ecuador. Zijn doelpunt in de 26ste minuut ging de wereld over. Hij passeerde diverse spelers op hoge snelheid, stuurde vervolgens een verdediger en de keeper het bos in met een kapbeweging, om vervolgens van dichtbij te scoren. “Van kleins af aan bewonderde ik Ronaldinho en hij inspireerde me om dit soort dingen te leren en uit te voeren”, reageerde Carrasco, die ook nog twee assists leverde, op zijn doelpunt.

Jorge Carrascal????(98) | En el encuentro vs Ecuador. • 90 Minutos • 2 Remates • 82% en pases • 5 Pases en profundidad • Gol+Asistencia • 37 pases recibidos • 11 duelos ganados • 4 Interceptaciones pic.twitter.com/VFXWC2qaxB — Scouting Futbol URU?????? (@ScoutingURU) January 22, 2020

River Plate-trainer Gallardo werd na de wereldgoal van Carrascal gevraagd naar zijn visie over het talent: “Nu maakt hij deze goal en kijkt iedereen mee. Maar als trainer hoef je die goal niet te zien om te weten hoe goed hij is”, aldus de coach, die Carrascal hoog heeft zitten. “We moeten hem verder zien te ontwikkelen. Toen we hem kochten kenden we zijn talenten. Hij was een beetje verloren, slechts weinig mensen kenden hem. Omdat de lat bij River Plate hoog ligt, is het logisch dat hij tijd nodig heeft om zich aan te passen.” Na zijn prachtige doelpunt tegen Ecuador Onder-23 weigert Carrascal naast zijn schoenen te gaan lopen. “Ik geniet van dit moment en iedereen is blij voor me”, zo wordt hij geciteerd door El Heraldo. “Dankzij de groep heb ik dit kunnen doen. Ik geniet ervan om hier met het team te zijn. Ik doe mijn best en hoop dat we ons kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen.”

Gallardo verwacht Carrascal halverwege februari weer terug bij River Plate nadat de finales van het kwalificatietoernooi van de Olympische Spelen achter de rug zijn. Het is echter niet uitgesloten dat de middenvelder van werkgever gaat veranderen. Net als Ajax zou ook Portland Timbers belangstelling hebben. De club uit de Major League Soccer zou hem volgens diverse media graag op huurbasis willen inlijven, al is het onbekend of River Plate bereid is om mee te werken aan een tijdelijk vertrek. Carrascal heeft voorlopig andere dingen aan zijn hoofd, want de komende dagen staan er nog wedstrijden tegen Venezuela en Chili op het programma.