‘Talentvolle Noor’ zet handtekening onder contract tot 2023 bij PSV

PSV heeft zich versterkt met Herman Geelmuyden, zo communiceren de Eindhovenaren via de officiële kanalen. De achttienjarige spits komt over van het Noorse Stabaek IF en zet zijn handtekening onder een contract tot 2023. Geelmuyden zal aanvankelijk aansluiten bij de Onder-19 van PSV, die getraind wordt door Ruud van Nistelrooij.

Geelmuyden werd eerder al gelinkt aan een overstap naar Eindhoven en was drie jaar geleden als eens op proef op De Herdgang, maar PSV kon hem pas na zijn achttiende verjaardag vastleggen. De jonge aanvaller is afgelopen woensdag achttien geworden, waardoor PSV zich nu definitief kon verzekeren van zijn diensten. De ‘talentvolle Noor’, zoals de Eindhovenaren hem omschrijven, tekent bij PSV zijn eerste profcontract, dat loopt tot medio 2023.

De aanvaller werd opgeleid door Stabaek, waar hij tevens zijn debuut in het betaald voetbal maakte. Geelmuyden speelde totaal negen wedstrijden voor de Noorse middenmoter, waarin hij goed was voor een doelpunt en een assist. De kersverse aanwinst van PSV speelde tevens jeugdinterlands voor Noorwegen Onder-15, Onder-16 en Onder-17.