‘Ik kon mijn ogen niet geloven, Griezmann stond op mij te wachten’

Diego Mendoza speelde woensdag een van de belangrijkste wedstrijden in zijn loopbaan. De aanvaller kon niet voorkomen dat UD Ibiza door Barcelona in de zestiende finales van de Copa del Rey werd uitgeschakeld: 1-2. Twee doelpunten van Antoine Griezmann gaven de doorslag op het eiland. “Het was een historische wedstrijd voor het eiland, een historische wedstrijd voor ieder van ons”, beaamde de Argentijn.

“Een wedstrijd tegen een tegenstander van een dergelijk niveau, met zo’n hoog tempo en zp veel gecreëerde kansen van onze kant, tegen zulke spelers. We hebben heel veel goede dingen laten zien ondanks de krachtsverschillen tussen het ene en het andere team.” Mendoza stapte na afloop op Griezmann af. “Mag ik je shirt hebben”, vroeg hij aan de Fransman.

“Hij zei echter dat het shirt gescheurd was en dat we bij de kleedkamers onze shirts konden ruilen. ‘Wil je echt mijn shirt?’, vroeg ik.” Mendoza ging ervan uit dat Griezmann het zou vergeten. Eenmaal bij de kleedkamers aangekomen stond de wereldkampioen echter voor de kleedkamer van Ibiza te wachten. “Ik kon mijn ogen niet geloven, hij stond voor onze kleedkamer op mij te wachten. Hij wachtte daar met zijn shirt en ik had die van mij in mijn handen, maar ik dacht dat hij hem echt niet wilde hebben.”

“Ik gaf Griezmann mijn shirt, maar ik hield mijn shirt bij me. Toen zei hij: ‘Ga je jouw shirt niet geven?’ En ik zei: ‘Wil je hem echt hebben?’”, memoreerde Mendoza lachend in gesprek met TyC Sports. De aanvaller publiceerde het shirt van Griezmann vol trots op zijn Instagram-account, met de tekst ‘De nederigheid van een wereldkampioen’.