‘Liverpool moet anders 300 miljoen euro betalen, zoveel kost hij zeker'

Kylian Mbappé is in verschillende buitenlandse media gelinkt aan Liverpool en de aanvaller van Paris Saint-Germain heeft ook veel waardering voor het elftal van manager Jürgen Klopp. Steve McManaman ziet het echter niet zitten dat de Franse aanvaller op termijn naar the Reds komt. De oud-speler van Liverpool heeft voldoende vertrouwen in de huidige aanvalslinie, bestaande uit Sadio Mané, Mohamed Salah en Roberto Firmino.

"Ik zeg al drie of vier jaar dat Mbappé een absolute topspeler wordt", vertelt McManaman in gesprek met Engelse media. "Maar Liverpool presteert op de top van zijn kunnen, dus hebben ze hem momenteel niet nodig." De oud-aanvaller voorziet nog een probleem. "Ze zouden anders driehonderd miljoen euro moeten betalen, zoveel moet hij zeker kosten. Liverpool is momenteel het beste team, dus met een dergelijke transfer komen ook een hoop risico’s om de hoek kijken."

"Het is geen persoonlijke kwestie, het gaat puur om de transfersom", vervolgt McManaman. "Je hebt al het beste elftal en met het aantrekken van een grote naam kun je het evenwicht verstoren. Het gaat hier om een van de beste spelers ter wereld, zelfs al is hij nog zo jong. Het is zonder meer een groot risico." McManaman trekt een vergelijking met andere topclubs. "Heeft Barcelona zijn aanvallers boos gemaakt met het aantrekken van Antoine Griezmann? Deed Real Madrid een dergelijke aankoop toen Cristiano Ronaldo, Gareth Bale en Karim Benzema daar rondliepen?"

Mbappé omschreef Liverpool eerder deze week als een 'machine'. "Wat ze nu doen is echt waanzinnig, het is echt een voetbalmachine", zei de aanvaller bij de BBC. "Ze zitten in een ritme waardoor ze elke wedstrijd aankunnen. Ze hebben nog niet verloren. Het lijkt makkelijk, maar dat is het zeker niet. Ze hebben de focus, spelen om de drie dagen en blijven winnen. Daar komt gewoon geen verandering in." Mbappé weet dat iedereen op Liverpool let. "Ze moeten hun klasse elke keer weer tonen. Het is een geweldig team met een zeer goede manager."

Klopp zei in november dat het onwaarschijnlijk is dat Mbappé binnen afzienbare tijd bij Liverpool tekent. "Dergelijke spelers halen is ontzettend moeilijk. Geen enkele club is in staat om Mbappé weg te plukken bij PSG. We horen in ieder geval zeker niet tot dat rijtje, het is simpelweg niet anders", aldus de manager van de koploper in de Premier League.