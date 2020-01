‘Droomkandidaat Peter Hyballa keert terug op Nederlandse velden’

Peter Hyballa wordt zo goed als zeker de nieuwe trainer van NAC Breda, zo schrijft BN DeStem vrijdag. Volgens het regionale dagblad ‘moet het gek lopen’ wil de Duitser niet de nieuwe trainer van de Keuken Kampioen Divisie-club worden. De 44-jarige Hyballa wordt vanwege zijn voetbalkennis en karakter als een droomkandidaat gezien.

BN DeStem stelt dat er 'twee goede en constructieve gesprekken' tussen NAC en de ex-trainer van NEC hebben plaats gevonden. Daarin groeide bij de clubleiding het goede gevoel over een samenwerking met de oefenmeester, die eerder deze maand en na anderhalf jaar werd ontslagen bij FC DAC 1904 uit Slowakije. Gesprekken met de introverte en bedachtzame vakman Kees van Wonderen leidden juist tot het tegenovergestelde.

Hyballa kreeg zijn ontslag nadat hij het niet eens kon worden over een contractverlenging, nota bene na een seizoen waarin men met een tweede plaats de hoogste eindklassering van de club in zestien jaar bewerkstelligde. Hij gaf onlangs al aan graag weer in Nederland aan de slag te gaan. “Nederland is mijn moederland en Duitsland mijn vaderland: daar kennen ze mij. Dus natuurlijk sta ik daarvoor open”, vertelde hij aan Voetbal International.

“Als je in de absolute top werkt, dan kan je als trainer je loopbaan plannen. Wanneer je in mijn categorie zit, dan weet je nooit wat er komt. Ik ben in ieder geval weer op de markt.” Hyballa werd in 2016/17 een wedstrijd voor het einde van de competitie ontslagen bij NEC. Hij kan bij NAC, de nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie en sinds donderdag kwartfinalist in de TOTO KNVB Beker, naar verluidt een contract tot medio 2021 ondertekenen.