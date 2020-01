Liverpool dendert door en doorbreekt barrière van veertig duels zonder verlies

Liverpool blijft ongekend presteren. De koploper van de Premier League zette donderdag ook de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers om in een overwinning en is nu een van de drie clubs die minimaal veertig Premier League-duels op rij ongeslagen bleef: 1-2. De winnende treffer van Roberto Firmino, goed voor een voorsprong van zestien punten mét nota bene een duel minder, viel zes minuten voor tijd: 1-2.

Een vroeg doelpunt van Jordan Henderson zorgde voor het klassenverschil in de eerste helft op Molineux. Na een corner van Trent Alexander-Anderson kopte de captain zijn team aan de leiding, ondanks dat Rui Patricio nog zijn hand tegen de bal kreeg: 0-1. Liverpool werkte echter geen makkelijke eerste helft af en kreeg ook met een domper te maken. Na 33 minuten moest Sadio Mané zich geblesseerd laten vervangen door Takumi Minamino.

Wolverhampton Wanderers bleef ondanks de vroege tegentreffer een geduchte tegenstander voor Liverpool, daar het team van Nuno Espirito Santo dit seizoen liefst achttien punten uit geslagen positie verzamelde: minimaal vijf punten dan welk Premier League-team dan ook. Matt Doherty liet een goede kans onbenut toen hij na voorbereidend werk van Joao Moutinho niet buitenspel stond en de bal uit een moeilijke hoek naast het doel van Alisson knikte.

Een heerlijke counter van the Wolves stond zes minuten na rust aan de basis van de gelijkmaker. Raúl Jiménez zette de aanval op, waarna Adama Traoré de voorzet gaf en de Mexicaan de bal tegen de touwen kopte: 1-1. Het was alweer zijn twintigste seizoenstreffer én voor de thuisploeg hét signaal om door te drukken. Het zelfvertrouwen bij Wolverhampton Wanderers groeide en Klopp zag vanaf de zijlijn hoe zijn team het moeilijk had.

Alisson hield Liverpool op de been met reddingen op pogingen van Jiménez en Traoré, waarna Liverpool het duel zes minuten voor tijd in zijn voordeel besliste. Voor Mohamed Salah was er geen doorkomen aan in het strafschopgebied, maar na een slimme pass van Henderson schoot Firmino de bal in het doel: 1-2.