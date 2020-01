Seizoen PSV lijkt in januari reeds voorbij na bekereliminatie

PSV heeft zich niet weten te plaatsen voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. Het dolende team van Ernest Faber verslikte zich donderdagavond in NAC Breda, dat na rust tweemaal toesloeg: 2-0. De Eindhovenaren moesten tot overmaat van ramp ook nog het laatste half uur met tien man afmaken. De Keuken Kampioen Divisie-club uit Breda speelt volgende maand uit tegen AZ, dat dinsdag met 0-2 van TOP Oss won.

NAC en PSV gingen na een bijzonder magere eerste helft met een doelpuntloze ruststand de kleedkamers in. Het spektakel in Breda was ver te zoeken, daar er maar weinig lijn in het spel van de ploegen van Willem Weijs en Faber zat. Het was gehaast voetbal zonder enige vorm van creativiteit. PSV was het duel nog wel goed begonnen toen Mohamed Ihattaren na acht minuten spelen van een meter of acht hard tegen doelman Nick Olij aanschoot.

Faber, die Gody Gakpo ten opzichte van het competitieduel met VVV had vervangen door Jorrit Hendrix, wisselde in de rust. Na maandenlang blessureleed maakte Sam Lammers zijn entree, als vervanger van Ryan Thomas, waardoor Steven Bergwijn naar de zijkant ging. Hoewel PSV gevaarlijker oogde in de openingsfase van de tweede helft, was het juist NAC dat als eerste in het Rat Verlegh Stadion tot scoren kwam.

Na een goede aanval behield Arno Verschueren het overzicht en legde hij de bal vanaf rechts panklaar voor de vrijgelopen Othman Boussaid. Lars Unnerstall kon de eerste poging nog wel keren, maar moest het antwoord op de rebound schuldig blijven: 1-0. Een goede reflex van Olij voorkwam niet veel later een gelijkmaker van Bergwijn en dat was een cruciale redding. Luutele minuten later haalde Baumgartl de doorgebroken Boussaid neer en moest PSV het laatste half uur ook nog eens met tien man afmaken.

Ivan Ilic gooide de krachtmeting een kwartier voor tijd op slot. Het gekraakte schot zette Unnerstall op het verkeerde been, waarna de 2-0 op het scorebord verscheen. Dat was tevens de eindstand. Het seizoen voor PSV dreigt er zodoende al op te zitten. De club uit Eindhoven zette alles op het winnen van de beker, daar het in competitieverband al twaalf punten minder heeft dan lijstaanvoerder Ajax.