GA Eagles ontsnapt na penaltythriller aan blamage in beker

Go Ahead Eagles heeft zich ternauwernood voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker geplaatst. Het team van Jack de Gier had donderdagavond een strafschoppenreeks nodig om zich van IJsselmeervogels te ontdoen, na een tussenstand van 1-1 na 90 én 120 minuten. Hobie Verhulst keerde drie strafschoppen en nam vervolgens de doorslaggevende penalty: 6-7. In de kwartfinales is FC Utrecht de tegenstander van de Deventer club. De Domstedelingen waren dinsdagavond nipt te sterk voor FC Eindhoven (1-2).

De eerste kans van de wedstrijd was na vijf minuten voor Alexander Bannink, die binnen het keepersgebied op Sven Brummel stuitte. Het was in de eerste helft op Sportpark De Westmaat vooral Go Ahead Eagles dat de bal had, terwijl IJsselmeervogels zich noodgedwongen beperkte tot tegenhouden en niet verder kwam dan enkele, uiteindelijk, ongevaarlijke uitbraken van Ahmed El Azzouti en Robbert Olijfveld.

Vijf minuten voor rust kreeg Bannink opnieuw een goede kans toen hij bij de tweede paal opdook. De kopbal belandde echter recht in de handen van Brummel. Enkele minuten na de onderbreking was het het team van Gert Kruys dat aan de leiding ging. El Azzouti ging op Verhulst af, waarna de bal via de keeper voor de voeten viel van Olijfveld. Hij tikte de bal van dichtbij binnen: 1-0.

De ploeg van De Gier ontsnapte niet veel later zelfs aan de 2-0 toen een kopbal van Jeffrey Buitenhuis maar net naast ging. Het was uiteindelijk Gino Bosz die ternauwernood een verlenging kon afdwingen. De zoon van Peter Bosz schoot de bal vanaf een meter of 25 achter Brunmmel, die verrast werd door het effect van de bal: 1-1. In de slotfase van de reguliere speeltijd kon het duel nog alle kanten op. Pogingen van Sanny Monteiro en weer Buitenhuis gingen naast, net als een inzet van Zakaria Eddahchouri.

In de eerste minuten van de verlenging kwam IJsselmeervogels meteen goed weg, toen een poging van Maarten Pouwels op de paal eindigde. De ploegen kwamen in de verlenging niet tot scoren, waarna een spannende strafschoppenreeks uitsluitsel moest bieden. Daarin misten Mael Corboz de derde strafschop van Go Ahead en Maikel de Harder de vijfde en doorslaggevende voor de thuisploeg. Ook Gillian Justiana en Pouwels faalden, waarna uiteindelijk de misser van Marciano Van Leijenhorst de doorslag gaf: 6-7. Het was Verhulst, de man die de drie penalty's van de thuisploeg gestopt, die de beslissende strafschop verzilverde.