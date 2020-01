Frenkie de Jong haalt Ajax aan bij uitspreken van grote wens

Frenkie de Jong was donderdag bij de presentatie van de nieuwe trainingskleding van Barcelona voor de winter. In een van de winkels van Nike in de Spaanse metropool sprak de middenvelder zich uit over de doelstellingen van de Catalanen voor dit seizoen en hoe de samenwerking met Quique Setién bevalt. De middenvelder was geschorst voor het duel met Granada (1-0), maar verscheen in het bekerduel met UD Ibiza (1-2) aan het startsignaal.

“We willen alle prijzen winnen, dat lijkt me duidelijk. Als ik er één moet kiezen? Iedereen wil de Champions League winnen”, beaamde de Oranje-international in gesprek met Spaanse media. “Ik probeer voorzichtig te zijn met wat ik zeg, maar het is duidelijk dat iedereen graag de Champions League wil winnen. Dat is de prijs die ik per se wil winnen als ik moet kiezen, maar we willen ook de landstitel en de beker winnen.”

De Jong was afgelopen seizoen met Ajax één wedstrijd én een paar seconden verwijderd van de winst van de Champions League. Tottenham Hotspur schakelde de Amsterdamse club nipt uit en verloor in de eindstrijd uiteindelijk van Liverpool. “Om een finale te bereiken, heb je ook geluk nodig. Het was een zeer zwaar moment voor Ajax. Het zou een geweldige finale zijn geweest. Ik hoop dat we dit seizoen de finale halen.”

De Jong heeft de afgelopen dagen nader kennisgemaakt met Setién, de opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde. “Hij heeft mij niet iets specifieks gevraagd. Maar het is opnieuw een trainer die in de filosofie van Barcelona gelooft. Iedereen weet wat hij moet doen. We zijn allemaal blij dat hij er is.” De middenvelder hoopt in de tweede seizoenshelft beter te presteren. “Ik heb veel minuten gemaakt, maar ik kan nog veel beter.”

“Barcelona doet het goed, maar ook als team kunnen we veel beter en dat zal ook lukken. We trainen goed en ik zie dat we onszelf verbeteren. We zullen naarmate het seizoen verloopt beter en beter worden.” Barcelona plaatste zich woensdagavond voor de achtste finales van de Copa del Rey en staat in de achtste finales van de Champions League tegenover Napoli. In LaLiga geven Barcelona en Real Madrid elkaar geen duimbreed toe: 43 punten uit 20 duels.