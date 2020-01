Arne Slot looft aanwinst AZ: ‘Een speler waarvoor je naar het stadion komt’

Hakon Evjen genoot belangstelling van onder meer Manchester United, maar ging uiteindelijk in op de avances van AZ. De aanvallende middenvelder van negentien jaar maakte dinsdagavond in het bekerduel met TOP Oss zijn debuut voor het team van Arne Slot. De oefenmeester heeft hoge verwachtingen van de tiener, die fysiek gezien echter nog de nodige stappen zal moeten zetten.

De keuze van Evjen voor AZ is op dat gebied ook de juiste geweest, stelt Slot. “Omdat wij vooruit lopen met onze fysieke programma's”, vertelt de coach in gesprek met De Telegraaf. “Als wij er bij hem nog wat bij kunnen krijgen, dan kan hij een heel interessante speler voor ons worden. Hij is een speler waarvoor je naar het stadion komt.”

Evjen werd voor de jaarwisseling verkozen tot grootste talent én beste voetballer van de Noorse competitie. Het bekerduel in Oss was in de optiek van Slot een mooi affiche om de Noor zijn debuu te laten maken. “Zo kan hij ook in het veld wennen aan zijn medespelers. Let wel, we hebben het niet over een jeugdspeler hè, maar over een jongen die in Noorwegen de beste speler van de competitie was.”

Evjen zelf is blij met de kans van Slot en is onder de indruk van het niveau van zijn medespelers. "Het is een goede, ingespeelde ploeg, met heel veel topspelers. Daar speel ik mezelf niet zomaar eventjes tussen. Ik zal keihard moeten trainen, vechten voor mijn plaats. Ook al speel ik nog niet, van het trainen alleen word ik al een betere voetballer. Zo hoog ligt het niveau bij AZ.”