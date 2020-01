Ontdekker Van Persie en Fàbregas slaat weer toe bij Arsenal: ‘Een legende’

De scouts van de Europese topclubs zoeken stad en land af op zoek naar talentvolle spelers. Arsenal is zeker geen uitzondering en het scoutingsbeleid van the Gunners bewees deze week zijn waarde weer eens. Aanvaller Gabriel Martinelli kreeg de handen op elkaar na diens waanzinnige solo van ongeveer zeventig meter tegen stadgenoot Chelsea (2-2). Het wonderschone doelpunt verleidde Arsenal-middenvelder Cesc Fàbregas ertoe om complimenten uit te delen aan de internationale hoofdscout Francis Cagigao. "Hij slaat keer op keer toe, een legende", waren de duidelijke woorden van de routinier van AS Monaco op Twitter.

Door Rian Rosendaal

Cagigao is al een behoorlijk lange tijd verbonden aan Arsenal. De meesterscout met het grote internationale netwerk maakte in de jaren tachtig enkele jaren deel uit van de jeugdafdeling van de Londense club en wist in die tijd de FA Youth Cup te veroveren. Zijn kwaliteiten als voetballer waren echter niet van dien aard dat een doorbraak in de hoofdmacht mogelijk was. Een overstap naar Barcelona B volgde, maar ook als jeugdspeler van de Catalaanse grootmacht bleek die laatste stap naar de top een utopie. Op een lager profniveau was Cagigao later nog actief voor onder meer Racing Santander, Wimbledon en Southend United. Een zware enkelblessure maakte een einde aan de loopbaan van de voormalige jeugdinternational van Spanje. De doorgewinterde scout was toen pas 29 jaar oud.

Vertrouweling van Wenger

De in Londen opgegroeide talentenspeurder met Spaanse roots bleef ondanks de teleurstelling over het abrupt moeten beëindigen van zijn carriere behouden voor de voetbalwereld. Na enkele kleinere scoutingsklusjes in Spanje en Portugal volgde een terugkeer bij het voor hem zo bekende Arsenal. Zijn comeback in Noord-Londen als internationale scout, toen nog met Highbury als onderkomen, viel min of meer samen met de entree van Arsène Wenger. De Fransman was uiteindelijk bijna 22 jaar als manager verbonden aan de dertienvoudig kampioen van Engeland, met een groot gedeelte van die periode Cagigao als een van zijn vertrouwelingen achter de schermen. Wenger, die getalenteerde jeugdspelers altijd kansen gaf om door te breken, kreeg met enige regelmaat zinnige scoutingsrapporten op zijn bureau en verschillende aanbevelingen van Cagigao bleken later een schot in de roos te zijn.

And Francis Cagigao strikes again and again. Legend. — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) January 21, 2020

Na het geweldige doelpunt van Martinelli tegen Chelsea werden de successen door de jaren heen van de normaal zo mediaschuwe Cagigao voor het voetlicht gebracht door onder meer Marca en talkSPORT. Zo werden onder meer Fàbregas, Robin van Persie, Héctor Bellerin, Santi Cazorla en Lauren op aanraden van de inmiddels 50-jarige superscout naar Arsenal gehaald. Daarnaast had de oud-speler van de Londenaren een belangrijk aandeel in het aantrekken van Alexis Sánchez, die in 2014 Barcelona inruilde voor Arsenal. De bescheiden Cagigao heeft naar verluidt jaren geleden ook geprobeerd om de toen pas vijftienjarige Lionel Messi weg te kapen bij Barcelona, maar diens familie leek het verstandiger om de Catalaanse jeugdopleiding trouw te blijven. Ook Gerard Piqué, die in Engeland wel voor Manchester United uitkwam, zou hoog op het scoutingslijstje hebben gestaan van Cagigao. Ook deze interesse leidde echter niet tot een definitieve deal, waarna de centrumverdediger uitgroeide tot een vaste waarde in de defensie van Barcelona.

Cagigao heeft de touwtjes stevig in handen als hoofdscout op internationaal gebied na het vertrek van Sven Mislintat in februari 2019. De Duitse scout kon zich niet vinden in de koers die de clubleiding wilde varen en vertrok tussentijds uit het Emirates Stadium. Cagigao zal een dergelijke weg niet snel bewandelen. Een bron dicht bij de club liet zich vorig jaar tegenover Football.London nog lovend uit over de werkzaamheden van Cagigao bij Arsenal. "Francis heeft hier enorm veel invloed en zijn netwerk is ook bijzonder groot. Hij heeft echt een neusje voor talent, wat bleek toen Fabregas en Bellerin werden binnengehaald. Laten we ook de komst van Cazorla niet vergeten. Francis kan bij Arsenal op heel veel krediet rekenen en kent de club van binnen en van buiten. Het is echt een geweldige kerel." Cagigao gebruikt niet alleen Engeland en Spanje als zijn werkterrein. "Hij was heel lang de hoofdscout in Spanje maar Francis heeft daarnaast ook veel contacten in Zuid-Amerika, net name in Argentinië en Brazilië. Daar brengt hij dan ook veel tijd door. Francis is echt van topklasse als het gaat om identificeren en aantrekken van jeugdspelers en het inzetten van zijn contacten."

Bepalend in aantrekken Martinelli

De veelzijdigheid van Cagigao was uiteindelijk bepalend in de jacht op Martinelli, daar er zeker meer kapers op de kust waren. De achttienjarige aanvaller werd volgens berichtgeving in Spanje lange tijd intensief gevolgd door Barcelona en Real Madrid. De talentvolle Braziliaan liep daarnaast in totaal vier keer stage bij Manchester United, zonder dat hem een contract werd aangeboden op Old Trafford. Arsenal slaagde er uiteindelijk in om Martinelli voor circa zeven miljoen euro over te nemen van de Braziliaanse vierdeklasser Ituano. Cagigao scoutte de jongeling herhaaldelijk in de eerste maanden van 2019 en gebruikte daarnaast uitgebreide videoanalyses om zijn kwaliteiten in kaart te brengen. De topscout reisde vervolgens nog een keer af naar Brazilië om Martinelli in levende lijve aan het werk te zien. Het vele scoutingswerk was niet voor niets geweest, want in juli van vorig jaar hakte de multifunctionele aanvaller de knoop door. Arsenal, dat hem een vijfjarig contract voorlegde, werd zijn eerste werkgever in Europa.

Arsenal maakt al het gehele seizoen een wisselvallige indruk, maar Martinelli onttrekt zich doorgaans aan de malaise van the Gunners. De alom geprezen zomeraankoop maakte indruk met twee treffers tegen Standard Luik (4-0) in de Europa League en was ook een plaag voor de defensie van Liverpool. Hij maakte twee van de vijf Arsenal-doelpunten in de thriller op Anfield in de EFL Cup (5-5), maar moest desondanks lijdzaam toezien hoe de Londenaren na strafschoppen werden uitgeschakeld. De teller staat inmiddels op 10 doelpunten in 21 wedstrijden, wat zijn geschatte transferwaarde heeft doen stijgen naar achttien miljoen euro. Arsenal is zeer tevreden over de ontwikkeling van Martinelli en wil volgens de Daily Mail nu al een nieuw contract voorleggen. Real zou hernieuwde interesse hebben in de trefzekere aanvaller, waardoor de leidinggevenden van Arsenal snel willen schakelen. Met de nieuwe deal wordt het weeksalaris van Martinelli volgens bovengenoemde krant verdrievoudigt: van 12.000 euro naar ongeveer 36.000 euro. Opvallend, want de huidige overeenkomst van de Braziliaanse sensatie is pas een halfjaar van kracht.

Arsenal zou Martinelli nu al een nieuw contract willen aanbieden

Vreugde en zorgen bij voorganger

Voormalig aanvaller Ian Wright, met 149 treffers tweede op de lijst met topscorers van Arsenal in de clubgeschiedenis, is lovend over de entree van Martinelli in Noord-Londen. De gewezen topschutter plaatst echter ook een rake kanttekening. Wright is bang dat de Zuid-Amerikaan op termijn wordt weggeplukt door een Europese topclub, zoals dat in het verleden ook gebeurde met onder meer Van Persie (Manchester United) en Fàbregas (Barcelona). "We mogen echt blij zijn dat hij bij Arsenal speelt", aldus Wright in gesprek met de BBC. "Als Martinelli zich zo blijft ontwikkelen, dan wordt het heel lastig om hem voor de club te behouden. De honger spat ervan af. Ik denk dat alleen Jadon Sancho als tiener tot nu toe vaker heeft gescoord in een van de vijf Europese topcompetities. Zijn kwaliteiten staan dus buiten kijf." Wright heeft zo nu en dan per WhatsApp contact met Martinelli, die zeer benieuwd is naar de adviezen van zijn illustere voorganger. "Met zijn manier van bewegen in het strafschopgebied kunnen doelpunten niet uitblijven. Dat is dan ook waar Arsenal de focus op moet leggen, vaker scoren en meer kansen afdwingen."