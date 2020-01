Clubs stemmen in met nader onderzoek naar BeNeLiga

Een aantal Nederlandse en Belgische clubs heeft donderdag groen licht gegeven voor nader onderzoek naar de haalbaarheid van een zogenaamde BeNeLiga, waarin clubs uit beide landen actief zijn. Het Algemeen Dagblad en Voetbal International berichten donderdagmiddag over een bijeenkomst waarbij de elf grootste clubs uit de twee landen met elkaar om de tafel zijn gegaan.

Onderwerp van die ontmoeting was een rapport van onderzoeksbureau Deloitte, dat na een eerdere vergadering in oktober een ‘diepgravendere analyse’ heeft gemaakt over de gedeelde competitie. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat alle profclubs in de twee landen substantieel meer geld zullen genereren zodra zij in één competitie spelen.

Namens de Eredivisie waren Ajax, AZ, Feyenoord, PSV, Vitesse en FC Utrecht aanwezig bij het overleg in het Philips Stadion. Zij kregen gezelschap van AA Gent, Anderlecht, Racing Genk, Club Brugge, Standard Luik, voetbalbonden KNVB en KBVB en de Eredivisie CV. In het eerdere rapport is er onder meer rekening gehouden met de sportieve consequenties, de financiële gevolgen, de competitieformats en de verschillen tussen beide landen op cultureel en fiscaal gebied.

De elf aanwezige clubs hebben naar aanleiding van de op donderdag gepresenteerde uitkomsten aangegeven dat zij verdere stappen willen zetten en in de komende tijd zal er gewerkt worden aan een businessplan waarin de fusiecompetitie verder wordt uitgewerkt. In dit plan zullen ook de gevolgen worden geschetst voor de clubs die niet aan de BeNeLiga deel zullen nemen. Een BeNeLiga is al decennialang onderwerp van gesprek, maar vooralsnog is er geen sprake geweest van een fusie tussen de Eredivisie en de Jupiler Pro League. Het Algemeen Dagblad stelt nu echter dat een BeNeLiga ‘nog nooit zo dichtbij is geweest’.