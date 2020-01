‘Ik heb al bij Jong Ajax gespeeld en opnieuw dat traject ingaan, is niet goed’

Carel Eiting kampte in de afgelopen seizoenen regelmatig met blessureleed, maar inmiddels is de middenvelder weer helemaal fit. Woensdagavond maakte hij namens Ajax in de bekerwedstrijd tegen Spakenburg de negentig minuten vol en Eiting hoopt dat hij ook in de rest van het seizoen aan spelen toe blijft komen.

“Ik heb met de trainer gesproken en hij wil me er graag bij houden”, vertelt hij in gesprek met Ajax Life. Eerder werd nog gesproken over een mogelijk vertrek op huurbasis voor Eiting, maar hier lijkt voorlopig geen sprake van te zijn: “Voor mijn gevoel zit er geen opening, maar het is voor iedereen belangrijk dat ik ga spelen.”

Nog een halfjaar met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie geniet niet de voorkeur van de nu 21-jarige middenvelder: “Ik heb drie jaar geleden al bij Jong Ajax gespeeld en het seizoen daarna ook de helft omdat ik aanhaakte bij het eerste elftal. Opnieuw dat traject ingaan, is niet goed”, is hij stellig.

“Ik ben een teamspeler en wil niet zeggen dat ik klaar ben met Jong Ajax of dat ik het ben ontgroeid – dat is grof om te stellen – maar voor mijn eigen ontwikkeling is een nieuwe stap belangrijk.” Eiting speelde vooralsnog 24 wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Namens Jong Ajax staat de teller vooralsnog op 61 wedstrijden.