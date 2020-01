Barcelona laat toptalent na halfjaar alweer terugkeren naar Engeland

Louie Barry is niet langer speler van Barcelona. De zestienjarige aanvaller vervolgt zijn loopbaan bij Aston Villa, zo maakt de Engelse club donderdag wereldkundig. Volgens verschillende Engelse media gaat het om een vierjarig contract en is met de tussentijdse overgang een bedrag van drie miljoen euro gemoeid. Barry maakte afgelopen zomer voor circa 280.000 euro de overstap van West Bromwich Albion naar Barcelona. Het eveneens geïnteresseerde Paris Saint-Germain werd destijds afgetroefd in de strijd om zijn handtekening.

"Het aantrekken van Louie geeft een krachtig signaal af wat betreft de ambities van deze club", verklaart hoofd opleidingen Mark Harrison op de clubsite van Villa. "Wij zijn er echt dolgelukkig mee. Louie komt uit deze streek en is een Villa-fan, net als de rest van zijn familie. Het is een erg jonge speler die nog in ontwikkeling is, maar het is nu al duidelijk dat hij over uitzonderlijke kwaliteiten beschikt. Zijn mentaliteit is geweldig en hij wil zijn uiterste best doen voor deze club."

"Louie is enorm gedreven en kan rekenen op de onvoorwaardelijke steun van zijn familie. Wij geloven er heilig in dat hij kan uitgroeien tot een geweldige nummer negen voor Villa", voegt Harrison daaraan toe. Het is de bedoeling dat Barry eerst aansluit bij een van de jeugdelftallen van Villa. Eerder deze transferperiode werd Mbwana Samatta voor tien miljoen euro overgenomen van Racing Genk, terwijl José Manuel Reina op huurbasis de overstap maakte van AC Milan.

De verhalen over een snelle terugkeer van Barry op de Engelse velden deden al langer de ronde. De jongste speler ooit van Barcelona Onder-19 begon met veel ambitie aan zijn avontuur in Spanje. Vanwege problemen met zijn registratie bij de FIFA speelde Barry in oktober pas voor de eerste keer in een Barcelona-shirt. Daarnaast waren er problemen over de door West Brom te ontvangen transfersom. The Baggies hebben naar verluidt nog geen cent ontvangen vanuit Barcelona, ondanks dat de zaak aanhangig is gemaakt bij de FIFA.