‘Sturridge was eerst basisspeler bij Liverpool, nu speel ik met hem samen’

Bilal Basacikoglu verliet Feyenoord anderhalf jaar geleden voor een avontuur bij het Turkse Kayserispor. Eerder deze week werd bekend dat hij de hekkensluiter transfervrij verlaat voor een flinke stap omhoog. De aanvaller gaat namelijk aan de slag bij Trabzonspor, de huidige nummer drie van de Turkse Süper Lig. “Haha, ik snap dat niet veel mensen dat zagen aankomen”, glimlacht hij in gesprek met het Algemeen Dagblad over zijn transfer.

Basacikoglu begon nog vol goede moed aan zijn dienstverband bij Kayserispor en startte ook goed aan dit seizoen met drie assists in de eerste acht wedstrijden. Een blessure en een bestuurlijke crisis bij de club gooiden echter roet in het eten: “De directeur werd weggestuurd, er werden twee trainers ontslagen, ik kreeg zelfs niet meer betaald. Op een gegeven moment was ik er klaar mee. Het ging echt nergens over. Toen heb ik mijn contract laten ontbinden.”

Clubs uit Duitsland, Engeland, Frankrijk en Rusland informeerden daarna vrijwel direct bij de zaakwaarnemer van Basacikoglu naar de situatie. Trabzonspor ontpopte zich echter al snel tot een concrete optie: “Door het vertrek van Donis Avdijaj (voormalig aanvaller van Willem II, red.) hadden ze iemand nodig op de vleugel. Als ik fit ben, ga ik hier gewoon de kans krijgen. Mijn keuze voor Trabzonspor is er een om mijn carrière een nieuwe impuls te geven.”

Voor Basacikoglu betekent zijn overstap naar Trabzonspor dat hij een nieuwe kans krijgt bij een topclub: “Het is fijn om weer op het veld te staan met spelers van een hoger niveau. Dat was ik bij Feyenoord gewend, daar kan ik me aan optrekken. Daniel Sturridge was een aantal jaar geleden nog basisspeler bij Liverpool, nu speel ik met hem samen.” De 24-jarige linksbuiten hoopt het ‘negatieve beeld’ dat er bij veel mensen in Nederland over hem zou heersen dan ook te kunnen doen kantelen: “Dat de mensen gaan denken: ‘Hé, hij heeft het niveau toch wel.’”