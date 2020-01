‘Jorge Mendes vliegt naar Barcelona voor ontmoeting op topniveau’

Luis Suárez is vanwege een knieoperatie minstens vier maanden uit de roulatie, waardoor de clubleiding van Barcelona op zoek is naar een geschikte vervanger. Volgens Mundo Deportivo is Rodrigo op de radar verschenen van de Catalaanse grootmacht. Technisch directeur Éric Abidal, diens assistent Ramón Planes en bestuursvoorzitter Òscar Grau zouden hierover dinsdag al een eerste gesprek hebben gehad met spelersmakelaar Jorge Mendes. Valencia zou naar verluidt zestig miljoen euro vragen voor de spits.

Mendes is niet de zaakwaarnemer van Rodrigo, die op zakelijk gebied wordt bijgestaan door zijn vader. De Portugese makelaar heeft echter wel een zeer goede band met Valencia-eigenaar Peter Lim, waardoor het balletje is gaan rollen. Volgens Mundo Deportivo onderzoekt Mendes de mogelijkheden omtrent een eventuele deal met Barcelona voor Rodrigo. Een huurovereenkomst met een verplichte koopoptie lijkt daarbij tot de mogelijkheden te behoren.

Bovengenoemde Spaanse krant meldt tevens dat Barcelona eerst overweegt om een speler te verkopen, om zo financiële middelen vrij te maken voor het aantrekken van Rodrigo. Nélson Semedo lijkt een optie te zijn, daar de rechtsback gebruik maakt van de diensten van Mendes als zakelijk adviseur. Semedo stond afgelopen zomer in de nadrukkelijke belangstelling van Atlético Madrid, maar een deal van circa 45 miljoen euro kwam uiteindelijk niet van de grond.

De 28-jarige Rodrigo, met een contract tot medio 2022 bij Valencia, stond een halfjaar geleden om het punt om bij Atlético te tekenen. Marca noemde destijds een transferbedrag van zestig miljoen euro, maar een definitieve overgang bleef uit. Rodrigo kwam in bijna 6 jaar tot 56 treffers en 40 assists in 208 duels voor Valencia. Naast de ex-aanvaller van Real Madrid is Barcelona de afgelopen dagen gelinkt aan Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) en Timo Werner (RB Leipzig).