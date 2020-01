Luuk de Jong dreigt er met goalgetter nieuwe concurrent bij te krijgen

Sevilla nam deze maand al afscheid van Munas Dabbur en Javier ‘Chicharito’ Hernández, die naar respectievelijk TSG Hoffenhem en Los Angeles Galaxy zijn vertrokken. De concurrentiestrijd die Luuk de Jong moet voeren om de spitspositie lijkt er echter niet minder om te worden, aangezien hij er met Youssef En-Nesyri al een concurrent bij heeft gekregen. Los Rojiblancos denken daarnaast naar verluidt nadrukkelijk aan de komst van Alfredo Morelos.

Verschillende Spaanse en Engelse media, waaronder Sky Sports, maken donderdag melding van de interesse in Morelos, die nu nog onder contract staat bij Rangers FC. De 23-jarige aanvaller was dit seizoen al goed voor 28 doelpunten, verspreid over alle competities, waaronder 2 tegen Feyenoord in hun Europa League-treffen in De Kuip.

In 126 wedstrijden namens Rangers maakte Morelos vooralsnog 76 doelpunten en zijn transferwaarde is daardoor in de afgelopen seizoenen flink gestegen. The Gers namen de zesvoudig international van Colombia twee jaar geleden voor slechts 1,2 miljoen euro over van HJK Helsinki en willen nu een veelvoud van dat bedrag incasseren.

Sevilla-trainer Julen Lopetegui zou wel wat zien in de komst van Morelos, al zullen de Spanjaarden er wel eerst met Rangers uit moeten zien te komen. Voor El-Nesyri werd onlangs al twintig miljoen overgemaakt aan Leganés en met Munir El Haddadi heeft Lopetegui nog een speler tot zijn beschikking die in de punt van de aanval uit de voeten kan.