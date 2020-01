Grote smet op bekerzege FC Utrecht: ‘De alarmbellen zijn wel afgegaan’

Willem Janssen liep dinsdag in het bekerduel met FC Eindhoven (1-2 winst na verlenging) een zware knieblessure op, waardoor de aanvoerder dit seizoen niet meer in actie komt voor FC Utrecht. John van den Brom gebruikt de laatste dagen van de winterse transfermarkt om een geschikte vervanger naar de Domstad te halen, zo laat de trainer donderdagmiddag weten.

Van den Brom rept over een zware kwetsuur voor Janssen, al weet hij niet hoelang de routinier exact moet revalideren. "Het is nog niet helemaal duidelijk, je moet altijd voorzichtig zijn, maar feit is wel dat hij tot het einde van het seizoen is uitgeschakeld", verklaart de oefenmeester op de website van zijn werkgever. "Dat is min of meer zeker." Janssen had een basisplaats tegen Eindhoven, maar moest vanwege de knieblessure voortijdig naar de kant.

Bij Utrecht overheerst verslagenheid na het slechte nieuws over Janssen. "Het is een aderlating voor de club, de spelers, maar vooral voor Willem zelf. Zeker omdat het wéér zijn knie is, en we kennen allemaal zijn verleden", verwijst Van den Brom naar het blessureverleden van de 33-jarige verdediger. "Hij zit er redelijk doorheen. Dit is een drama, waardeloos. We verliezen een belangrijke speler, maar ook een persoonlijkheid met karakter."

Van den Brom heeft door het wegvallen van Janssen weinig opties in verdedigend opzicht, terwijl er steeds minder tijd is om nog aankopen te doen. "Richting vrijdag (duel met ADO Den Haag, red.) kunnen we sowieso niks doen, dat had dan al gebeurd moeten zijn", verzucht de coach in Utrechtse dienst. "Maar binnen de club zijn de alarmbellen wel afgegaan. We hebben nog ruim een week, dus we zullen kijken of we nog iets kunnen doen."