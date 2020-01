‘Huurdeal tussen Real Madrid en Arsenal komt al na halfjaar ten einde’

De verhuurperiode van Dani Ceballos bij Arsenal is nog geen doorslaand succes. Volgens onder meer AS en Marca wil de aanvallende middenvelder derhalve per direct vertrekken bij the Gunners, daar Ceballos naar verluidt vreest voor zijn plaats in de EK-selectie van Spanje. De 23-jarige Spanjaard is eigendom van Real Madrid, dat hem afgelopen zomer op uitleenbasis naar Engeland stuurde.

Ceballos kende een redelijk goede start bij Arsenal, maar al snel begon de huurling steeds minder goed te presteren. Tot overmaat van ramp raakte de jonge middenvelder begin november geblesseerd in de Europa League-wedstrijd van Arsenal tegen Vitória SC (1-1). De spierblessure hield Ceballos bijna twee maanden aan de kant. Unai Emery werd in de tussentijd ontslagen en diens opvolger Mikel Arteta kiest voorlopig voor andere alternatieven op het middenveld.

Arsenal heeft volgens Marca geen problemen met een tussentijdse beëindiging van de huurdeal met Real, dat Ceballos nog tot medio 2023 onder contract heeft staan. Valencia zou willen toeslaan bij een eventuele terugkeer van de middenvelder in Spanje. Trainer Albert Celades kent Ceballos nog van zijn tijd als bondscoach van Spanje Onder-21. AC Milan wordt ook naar voren gebracht als mogelijke nieuwe club, maar Valencia lijkt duidelijk een streepje voor te hebben.

Ceballos leek eerst niet te mogen vertrekken bij Real na de zware knieblessure van Marco Asensio. Uiteindelijk slaagde Arsenal er toch in om de negenvoudig international van Spanje naar Noord-Londen te halen. Ceballos kwam in de afgelopen maanden op Engelse bodem tot een doelpunt en twee assists in zeventien wedstrijden. Real zag met Andriy Lunin eerder deze maand al een speler vervroegd terugkeren van een verhuurperiode. De doelman vertrok vanwege gebrek aan speeltijd bij Real Valladolid, om vervolgens verhuurd te worden aan Real Oviedo.